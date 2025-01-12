Володин: требуется не запрет видеоигр, а защита детей от деструктивного контента
Володин напомнил, что за последние годы было несколько случаев нападений учащихся на школьников и учителей — эти действия спровоцировали видеоигры
12 января 2025, 18:34, ИА Амител
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале результаты проведенного им опроса об ограждении детей от деструктивного контента в видеоиграх. Он отметил, что 71% высказались за то, чтобы оградить детей от сюжетов, содержащих насилие и агрессию, а также чуждые гражданам РФ ценности.
"Ряд медиаресурсов заявили о возможном полном запрете видеоигр. Сразу хочу подчеркнуть – об этом речи не идет", – написал он.
Володин напомнил, что за последние годы было несколько случаев нападений учащихся на школьников и учителей – эти действия спровоцировали видеоигры. По его словам, дети и подростки, совершая подобные поступки, зачастую думают, что все еще находятся в виртуальном мире, "так как грань между ним и реальной действительностью стирается".
"Тема заинтересовала многих моих коллег. Планируем подключить к обсуждению законопроекта родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных", – добавил спикер Госдумы.
По его словам, решение, на которое выйдет нижняя палата парламента, должно быть сбалансированным. Он еще раз подчеркнул, что речь идет именно о защите детей от деструктивного контента и информации.
20:21:37 12-01-2025
Отсутствие культуры , фильмов, кружков , спортивных секций, все это было , и было бесплатно для всех!!! Капитализм меняйте на социализм. У капитализма нет будущего, только смерть граждан!
20:29:36 12-01-2025
Гость (20:21:37 12-01-2025) Отсутствие культуры , фильмов, кружков , спортивных секций, все это было , и было бесплатно для всех!!!
Ну еще бы за отсутствие деньги платить... Вы когда пытаетесь что-то написать, как вам кажется умное, то перед нажатием на кнопку "Отправить" перечитайте себя раза два-три.
22:27:32 12-01-2025
Гость (20:29:36 12-01-2025) Ну еще бы за отсутствие деньги платить... Вы когда пытае... И так понятно
22:36:02 12-01-2025
Гость (22:27:32 12-01-2025) И так понятно... Ну да. Кому и кобыла невеста. (с) Плохо, что вы свои мысли не пытаетесь грамотно изложить и таких же поддерживаете...
05:58:44 13-01-2025
Гость (20:29:36 12-01-2025) Ну еще бы за отсутствие деньги платить... Вы когда пытае... Кость, много раз прочитал твою белиберду и не могу понять, как ты нажал кнопку "Отправить"?
06:15:26 13-01-2025
Гость (20:29:36 12-01-2025) Ну еще бы за отсутствие деньги платить... Вы когда пытае... А Вы сами своим советом почему не пользуетесь? Мысль человека понятна, а Ваше скудоумие нет.
06:36:05 13-01-2025
Гость (06:15:26 13-01-2025) А Вы сами своим советом почему не пользуетесь? Мысль человек... "Отсутствие культуры , фильмов, кружков , спортивных секций, все это было , и было бесплатно для всех!!!"
Было ОТСУТСТВИЕ фильмов, кружков и т.д.? С вами разговор вести невозможно. Вон с Хвиллипком в тесном кругу общайтесь. Он тоже подтверждает, что было отсутствие.
06:50:19 13-01-2025
Гость (06:15:26 13-01-2025) А Вы сами своим советом почему не пользуетесь? Мысль человек... То есть фраза «отсутствие культуры было, и было бесплатно» - это типа нормально? А когда на кривизну указывают, у вас сразу негатив к указающему? А вам не кажется, что вы идиот?
08:20:09 13-01-2025
Гость (06:50:19 13-01-2025) То есть фраза «отсутствие культуры было, и было бесплатно» -... Если вы настолько тупы что не можете понять смысл фразы, хоть и написанной немного коряво и разговорным стилем, то не надо перекладывать с вашей больной головы на здоровые !
08:23:55 13-01-2025
Гость (08:20:09 13-01-2025) Если вы настолько тупы что не можете понять смысл фразы, хот... Тело не может выразить свои мысли внятно, а тупой я? Да нет, это тело тупое как и его защитники.
08:15:01 13-01-2025
Гость (20:29:36 12-01-2025) Ну еще бы за отсутствие деньги платить... Вы когда пытае... Вы когда пытаетесь прокомментировать что-то, сначала попытайтесь понять смысл! Если не понимаете, то прежде чем нажать Отправить, подумайте раз-два, а то может это не ваше писать комментарии.
Могу пояснить: нынешнее отсутствие бесплатных культуры , фильмов, кружков , спортивных секций в сравнении с тем что было раньше и является основным провоцирующим фактором, а вовсе не игры.
22:38:32 12-01-2025
Гость (20:21:37 12-01-2025) Отсутствие культуры , фильмов, кружков , спортивных секций, ... Сама наивность, сколько можно настальгировать, при вашей жизни социализма не будет, примите реальность.
08:40:08 13-01-2025
Гость (22:38:32 12-01-2025) Сама наивность, сколько можно настальгировать, при вашей жиз... Пожизненное за мятеж. А по другому власть не поменять. Делаем выводы
01:23:21 13-01-2025
Гость (20:21:37 12-01-2025) Отсутствие культуры , фильмов, кружков , спортивных секций, ... все кружки ЕСТЬ, каждый мес начисляется более 3000 о на сертификаты о доп. образовании!! читайте законы и услуги перед тем как врать
01:24:24 13-01-2025
Гость (20:21:37 12-01-2025) Отсутствие культуры , фильмов, кружков , спортивных секций, ... я категорически против этого дебильного предложения.
23:10:50 12-01-2025
Это уже не исправить. Поздно.
08:19:46 13-01-2025
А, ну то есть призывы взорвать ядерную бомбу над Сибирью или там уничтожить 20% населения страны - это окнорм и ни на что не влияет. Или то, что с буллингом борются путем либо замалчивания, либо подключения учителя к травле. Понятное дело, что виноваты видеоигры, как же иначе. Сейчас ка-ак запретим, и сразу заживем лучше всех. Ведь только этого запрета и не хватало нам для счастливой жизни без проблем.
08:27:15 13-01-2025
И да, к слову - Володин что, считает, что видеоигры - это удел исключительно нынешней молодежи?.. А ничего, что этим играм сто лет в обед, и поколение тех, кому сейчас 30-40, а то и больше, уже на них выросло. Это примерно как сказать "50-летние не умеют обращаться с компьютером". Ребята, камон, те, кому сейчас 50 и больше еще под DOS работали)
10:12:04 13-01-2025
Оставить только Тетрис ))), дешево, сердито и никакого деструктивизма.