Володин: требуется не запрет видеоигр, а защита детей от деструктивного контента

Володин напомнил, что за последние годы было несколько случаев нападений учащихся на школьников и учителей — эти действия спровоцировали видеоигры

12 января 2025, 18:34, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал в Telegram-канале результаты проведенного им опроса об ограждении детей от деструктивного контента в видеоиграх. Он отметил, что 71% высказались за то, чтобы оградить детей от сюжетов, содержащих насилие и агрессию, а также чуждые гражданам РФ ценности.

"Ряд медиаресурсов заявили о возможном полном запрете видеоигр. Сразу хочу подчеркнуть – об этом речи не идет", – написал он.

Володин напомнил, что за последние годы было несколько случаев нападений учащихся на школьников и учителей – эти действия спровоцировали видеоигры. По его словам, дети и подростки, совершая подобные поступки, зачастую думают, что все еще находятся в виртуальном мире, "так как грань между ним и реальной действительностью стирается".

"Тема заинтересовала многих моих коллег. Планируем подключить к обсуждению законопроекта родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных", – добавил спикер Госдумы.

По его словам, решение, на которое выйдет нижняя палата парламента, должно быть сбалансированным. Он еще раз подчеркнул, что речь идет именно о защите детей от деструктивного контента и информации.