НОВОСТИТранспорт

В России хотят запретить самокатчикам ездить по тротуарам

С инициативой выступили в Госдуме

13 марта 2025, 17:15, ИА Амител

Фото: Egor Myznik / unsplash.com
Фото: Egor Myznik / unsplash.com

Фракция СРЗП в Госдуме предложила запретить движение электросамокатов по тротуарам, сообщает телеграм-канал Shot.

Лидер партии Сергей Миронов считает, что пользователи самокатов подвергают опасности не только себя, но и пешеходов, в том числе маленьких детей.

По его словам, количество аварий с участием СИМ растет. Только в 2024 году зафиксировали четыре тысячи таких ДТП.

В качестве альтернативы авторы идеи предлагают создать отдельную инфраструктуру для самокатчиков или перевести их на велодорожки.

В марте Минтранс России подготовил проект изменений ПДД, согласно которым пользователь электросамоката будет приравниваться к водителю авто.

инициативы самокаты

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

17:29:45 13-03-2025

И велосипедисты пусть по проезжйе части ездят

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:53 13-03-2025

Гость (17:29:45 13-03-2025) И велосипедисты пусть по проезжйе части ездят...
Велосипедисты и сейчас должны ездить по проезжей части, либо по велодорожкам.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:32:22 13-03-2025

Типа на проезжей части эти вскукареки не мешают

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
......

17:33:32 13-03-2025

Летать теперь что ли?

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Клим

17:37:05 13-03-2025

вон пусть по дорогам общего пользования катаются или на специальных площадках для самокатов, а при выезде за пределы площадки или выезд на тротуар сразу автоматическая блокировка колес.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:23:22 13-03-2025

Кто это будет регулировать?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:11:16 13-03-2025

неужели в госдуме бывают здравые идеи

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

04:04:12 14-03-2025

уже лет 5-ть хотят. еще наверное лет 25 будут хотеть

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

09:11:32 14-03-2025

Значит делайте специальные полосы,дорожки для них.У нас чего не коснись ,всё проблема.Весь мир ездит на велосипедах ,самокатах и всё там нормально.Переймите их опыт,внедрите здесь.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:40 14-03-2025

Афиноген (09:11:32 14-03-2025) Значит делайте специальные полосы,дорожки для них.У нас чего... нигде не видел, что бы на каждом углу стоял десяток самокатов, ну как стоял, как бросили так и стоят. То что сфера нуждается в регулировании ФАКТ! Ну и в Европе большинстве стран ЗАПРЕЩЕНО движение на самокатах по тротуару, а где разрешено, то только со скоростью пешехода.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

13:12:07 14-03-2025

Гость (11:11:40 14-03-2025) нигде не видел, что бы на каждом углу стоял десяток самокато... Показывают Западную Европу ,Китай,везде тьма велосипедов и велосипедистов.Как они там могут выходить из положения?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:23 14-03-2025

Афиноген (09:11:32 14-03-2025) Значит делайте специальные полосы,дорожки для них.У нас чего... в Париже самокаты запретили

такой опыт перенимать согласен!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:17 14-03-2025

Ограничить скорость 6-7 кмч.
Хочешь быстрее - толкайся ногами

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:19:52 15-03-2025

Гость (10:58:17 14-03-2025) Ограничить скорость 6-7 кмч.Хочешь быстрее - толкайся но... Онне даст быстрее ехать, подключает рекуперацию. Будешь ногами аккумуляторы заряжать бесплатно.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров