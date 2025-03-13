В России хотят запретить самокатчикам ездить по тротуарам

С инициативой выступили в Госдуме

13 марта 2025, 17:15, ИА Амител

Фото: Egor Myznik / unsplash.com

Фракция СРЗП в Госдуме предложила запретить движение электросамокатов по тротуарам, сообщает телеграм-канал Shot.

Лидер партии Сергей Миронов считает, что пользователи самокатов подвергают опасности не только себя, но и пешеходов, в том числе маленьких детей.

По его словам, количество аварий с участием СИМ растет. Только в 2024 году зафиксировали четыре тысячи таких ДТП.

В качестве альтернативы авторы идеи предлагают создать отдельную инфраструктуру для самокатчиков или перевести их на велодорожки.

В марте Минтранс России подготовил проект изменений ПДД, согласно которым пользователь электросамоката будет приравниваться к водителю авто.