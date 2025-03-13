В России хотят запретить самокатчикам ездить по тротуарам
С инициативой выступили в Госдуме
13 марта 2025, 17:15, ИА Амител
Фото: Egor Myznik / unsplash.com
Фракция СРЗП в Госдуме предложила запретить движение электросамокатов по тротуарам, сообщает телеграм-канал Shot.
Лидер партии Сергей Миронов считает, что пользователи самокатов подвергают опасности не только себя, но и пешеходов, в том числе маленьких детей.
По его словам, количество аварий с участием СИМ растет. Только в 2024 году зафиксировали четыре тысячи таких ДТП.
В качестве альтернативы авторы идеи предлагают создать отдельную инфраструктуру для самокатчиков или перевести их на велодорожки.
В марте Минтранс России подготовил проект изменений ПДД, согласно которым пользователь электросамоката будет приравниваться к водителю авто.
17:29:45 13-03-2025
И велосипедисты пусть по проезжйе части ездят
17:49:53 13-03-2025
Гость (17:29:45 13-03-2025) И велосипедисты пусть по проезжйе части ездят...
Велосипедисты и сейчас должны ездить по проезжей части, либо по велодорожкам.
17:32:22 13-03-2025
Типа на проезжей части эти вскукареки не мешают
17:33:32 13-03-2025
Летать теперь что ли?
17:37:05 13-03-2025
вон пусть по дорогам общего пользования катаются или на специальных площадках для самокатов, а при выезде за пределы площадки или выезд на тротуар сразу автоматическая блокировка колес.
18:23:22 13-03-2025
Кто это будет регулировать?
19:11:16 13-03-2025
неужели в госдуме бывают здравые идеи
04:04:12 14-03-2025
уже лет 5-ть хотят. еще наверное лет 25 будут хотеть
09:11:32 14-03-2025
Значит делайте специальные полосы,дорожки для них.У нас чего не коснись ,всё проблема.Весь мир ездит на велосипедах ,самокатах и всё там нормально.Переймите их опыт,внедрите здесь.
11:11:40 14-03-2025
Афиноген (09:11:32 14-03-2025) Значит делайте специальные полосы,дорожки для них.У нас чего... нигде не видел, что бы на каждом углу стоял десяток самокатов, ну как стоял, как бросили так и стоят. То что сфера нуждается в регулировании ФАКТ! Ну и в Европе большинстве стран ЗАПРЕЩЕНО движение на самокатах по тротуару, а где разрешено, то только со скоростью пешехода.
13:12:07 14-03-2025
Гость (11:11:40 14-03-2025) нигде не видел, что бы на каждом углу стоял десяток самокато... Показывают Западную Европу ,Китай,везде тьма велосипедов и велосипедистов.Как они там могут выходить из положения?
11:58:23 14-03-2025
Афиноген (09:11:32 14-03-2025) Значит делайте специальные полосы,дорожки для них.У нас чего... в Париже самокаты запретили
такой опыт перенимать согласен!
10:58:17 14-03-2025
Ограничить скорость 6-7 кмч.
Хочешь быстрее - толкайся ногами
11:19:52 15-03-2025
Гость (10:58:17 14-03-2025) Ограничить скорость 6-7 кмч.Хочешь быстрее - толкайся но... Онне даст быстрее ехать, подключает рекуперацию. Будешь ногами аккумуляторы заряжать бесплатно.