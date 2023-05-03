Володин заявил, что атака на Путина — это нападение на Россию

Он отметил, что будет требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим

03 мая 2023, 21:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что теракт в отношении президента Владимира Путина – это нападение на Россию. В своём Telegram-канале он призвал признать киевский режим террористической организацией.

"Киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы, всего мира", – написал он, сравнив его с запрещёнными террористическими организациями с Ближнего Востока.

Никаких переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может, подчеркнул Володин. Он отметил, что будет требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим.

Напомним, что 3 мая пресс-служба администрации президента заявила, что Киев попытался атаковать Кремль. Два беспилотника были направлены на кремлёвскую резиденцию президента. Спецслужбам и охране удалось их ликвидировать. Материального ущерба нет.

Песков подчёркивал, что Путина в момент инцидента в Кремле не было. На его планы и график работы это не повлияло.

В Кремле отмечают, что оставляют за собой право принять ответные меры, когда это потребуется.