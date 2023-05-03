Володин заявил, что атака на Путина — это нападение на Россию
Он отметил, что будет требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим
03 мая 2023, 21:33, ИА Амител
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что теракт в отношении президента Владимира Путина – это нападение на Россию. В своём Telegram-канале он призвал признать киевский режим террористической организацией.
"Киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы, всего мира", – написал он, сравнив его с запрещёнными террористическими организациями с Ближнего Востока.
Никаких переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может, подчеркнул Володин. Он отметил, что будет требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим.
Напомним, что 3 мая пресс-служба администрации президента заявила, что Киев попытался атаковать Кремль. Два беспилотника были направлены на кремлёвскую резиденцию президента. Спецслужбам и охране удалось их ликвидировать. Материального ущерба нет.
Песков подчёркивал, что Путина в момент инцидента в Кремле не было. На его планы и график работы это не повлияло.
В Кремле отмечают, что оставляют за собой право принять ответные меры, когда это потребуется.
06:59:15 04-05-2023
У Володина к Шойгу нет вопросов? К ПВО ? К ФСБ?...
07:49:38 04-05-2023
будет требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим ---- год назад надо было
08:53:06 04-05-2023
а взрывы на жд под Брянском и прочее это нападения не на Россию, а на Путина по такой логике?
10:57:49 04-05-2023
Гость (08:53:06 04-05-2023) а взрывы на жд под Брянском и прочее это нападения не на Рос... Тебе ж Володин сказал, без Путина нет России, а значит нападение на Россию может быть только при нападении на Путина.
09:48:47 04-05-2023
Скорее это была атака на главный российский стяг-триколор на крыше здания Сената в Кремле.Причём прилетело с двух сторон.Точность конкретная, по координатам,корректируемая со спутника.Но стяг устоял.Потому что в древко не попали........Как говорил литературный персонаж знаменитого романа известного на весь мир русского писателя-классика: "Какой уж тут Миколка..."
18:39:49 04-05-2023
Если бы Путина хотели убить лупонули бы ракетой которые у них есть. У них договоренность через премьера израиля что путин не трогает зенаркошу а он не трогает Путина.