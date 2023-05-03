Появилось видео взрыва беспилотника над Кремлем

Видимых повреждений на куполе Большого Кремлёвского дворца нет

03 мая 2023, 19:56, ИА Амител

В Сетях появились видео атаки беспилотников на Кремль с различных ракурсов. На кадрах видно, что один из беспилотников взорвался над крышей Большого Кремлёвского дворца.

Горящие обломки упали на купол, однако сейчас, как сообщает SHOT, видимых повреждений на нём нет.

Ранее в Кремле сообщили, что Киев попытался нанести удар по кремлёвской резиденции президента. На Кремль были нацелены два беспилотника. Их удалось вывести из строя.

Пресс-служба администрации президента заявила, что Россия оставляет за собой возможность принять ответные меры, когда ей это потребуется.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже успел ответить на вопросы журналистов. Он заявил, что Владимира Путина в момент инцидента не было в Кремле, он не пострадал.