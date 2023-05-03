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Появилось видео взрыва беспилотника над Кремлем

Видимых повреждений на куполе Большого Кремлёвского дворца нет

03 мая 2023, 19:56, ИА Амител

В Сетях появились видео атаки беспилотников на Кремль с различных ракурсов. На кадрах видно, что один из беспилотников взорвался над крышей Большого Кремлёвского дворца. 

Горящие обломки упали на купол, однако сейчас, как сообщает SHOT, видимых повреждений на нём нет.

Ранее в Кремле сообщили, что Киев попытался нанести удар по кремлёвской резиденции президента. На Кремль были нацелены два беспилотника. Их удалось вывести из строя.

Пресс-служба администрации президента заявила, что Россия оставляет за собой возможность принять ответные меры, когда ей это потребуется.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже успел ответить на вопросы журналистов. Он заявил, что Владимира Путина в момент инцидента не было в Кремле, он не пострадал.

Комментарии 13

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Привет

22:04:16 03-05-2023

Что дальше? Сколько еще ждать?

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Гость

12:58:54 04-05-2023

Привет (22:04:16 03-05-2023) Что дальше? Сколько еще ждать? ... Можешь прямо сейчас идти в Вагнер. Есть пункты сбора в Барнауле.

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Гость

23:57:45 03-05-2023

Кто-то позоботился о съёмке.

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Гость

07:41:50 04-05-2023

Тоже понравилось, что была съемка. Не очень понравилось, что на телефон, в этом месте все должно быть утыкано камерами

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ыть

08:47:27 04-05-2023

Я считаю надо в ответку Банковую улицу в Киеве сравнять с землей Калибрами.

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Гость

08:55:49 04-05-2023

ыть (08:47:27 04-05-2023) Я считаю надо в ответку Банковую улицу в Киеве сравнять с зе... Иди, равняй! Чего тут сидишь? Или опять чужими руками и жизнями?

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Гость

09:09:03 04-05-2023

Гость (08:55:49 04-05-2023) Иди, равняй! Чего тут сидишь? Или опять чужими руками и жизн... Он же написал - Калибрами. Он не Калибр. И к Кремлю прилетел не Микола, а беспилотник. Без Миколы. Калибр тоже может лететь без Николая

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ыть

09:13:55 04-05-2023

Гость (08:55:49 04-05-2023) Иди, равняй! Чего тут сидишь? Или опять чужими руками и жизн... Что вас уже выпустили из сумасшедшего дома? Куда идти? Вы в курсе, что Калибры - это ракеты, их не носят на руках, а запускают с далекого расстояния. Да, не моими руками, а руками солдат армии России с безопасного для них расстояния. Если для того, чтобы были живы наши солдаты надо раздолбать в ноль резиденцию укрофюрера Зеленского - для меня это приемлемо. Или может вы хотите, чтобы гибли наши ребята?

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Гость

10:49:07 04-05-2023

ыть (09:13:55 04-05-2023) Что вас уже выпустили из сумасшедшего дома? Куда идти? Вы в ... Да, но почему до сих пор не солдат, с дивана удобнее колибры запускать.

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Гость

11:05:28 04-05-2023

Гость (10:49:07 04-05-2023) Да, но почему до сих пор не солдат, с дивана удобнее колибры... Да пофиг откуда будут запущены, лишь бы вместо риска солдатами, использовали Калибры. Хоть с дивана. Хаймерсы американцы вполне возможно с дивана наводят. Без риска для своих солдат

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Гость

12:59:54 04-05-2023

ыть (08:47:27 04-05-2023) Я считаю надо в ответку Банковую улицу в Киеве сравнять с зе... Записывайся в Вагнер и ровняй. Или только языком ровнять горазд?

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Гость

11:06:10 04-05-2023

Беспилотник возможно с дивана и запустили

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Андрей

13:01:18 04-05-2023

Колибры колибрами, но войны выигрывают солдаты. Реальные, а не диванные. Так что собирайте монатки и в Вагнер, ровнятели мамкины.

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