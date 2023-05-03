Появилось видео взрыва беспилотника над Кремлем
Видимых повреждений на куполе Большого Кремлёвского дворца нет
03 мая 2023, 19:56, ИА Амител
В Сетях появились видео атаки беспилотников на Кремль с различных ракурсов. На кадрах видно, что один из беспилотников взорвался над крышей Большого Кремлёвского дворца.
Горящие обломки упали на купол, однако сейчас, как сообщает SHOT, видимых повреждений на нём нет.
Ранее в Кремле сообщили, что Киев попытался нанести удар по кремлёвской резиденции президента. На Кремль были нацелены два беспилотника. Их удалось вывести из строя.
Пресс-служба администрации президента заявила, что Россия оставляет за собой возможность принять ответные меры, когда ей это потребуется.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже успел ответить на вопросы журналистов. Он заявил, что Владимира Путина в момент инцидента не было в Кремле, он не пострадал.
22:04:16 03-05-2023
Что дальше? Сколько еще ждать?
12:58:54 04-05-2023
Привет (22:04:16 03-05-2023) Что дальше? Сколько еще ждать? ... Можешь прямо сейчас идти в Вагнер. Есть пункты сбора в Барнауле.
23:57:45 03-05-2023
Кто-то позоботился о съёмке.
07:41:50 04-05-2023
Тоже понравилось, что была съемка. Не очень понравилось, что на телефон, в этом месте все должно быть утыкано камерами
08:47:27 04-05-2023
Я считаю надо в ответку Банковую улицу в Киеве сравнять с землей Калибрами.
08:55:49 04-05-2023
ыть (08:47:27 04-05-2023) Я считаю надо в ответку Банковую улицу в Киеве сравнять с зе... Иди, равняй! Чего тут сидишь? Или опять чужими руками и жизнями?
09:09:03 04-05-2023
Гость (08:55:49 04-05-2023) Иди, равняй! Чего тут сидишь? Или опять чужими руками и жизн... Он же написал - Калибрами. Он не Калибр. И к Кремлю прилетел не Микола, а беспилотник. Без Миколы. Калибр тоже может лететь без Николая
09:13:55 04-05-2023
Гость (08:55:49 04-05-2023) Иди, равняй! Чего тут сидишь? Или опять чужими руками и жизн... Что вас уже выпустили из сумасшедшего дома? Куда идти? Вы в курсе, что Калибры - это ракеты, их не носят на руках, а запускают с далекого расстояния. Да, не моими руками, а руками солдат армии России с безопасного для них расстояния. Если для того, чтобы были живы наши солдаты надо раздолбать в ноль резиденцию укрофюрера Зеленского - для меня это приемлемо. Или может вы хотите, чтобы гибли наши ребята?
10:49:07 04-05-2023
ыть (09:13:55 04-05-2023) Что вас уже выпустили из сумасшедшего дома? Куда идти? Вы в ... Да, но почему до сих пор не солдат, с дивана удобнее колибры запускать.
11:05:28 04-05-2023
Гость (10:49:07 04-05-2023) Да, но почему до сих пор не солдат, с дивана удобнее колибры... Да пофиг откуда будут запущены, лишь бы вместо риска солдатами, использовали Калибры. Хоть с дивана. Хаймерсы американцы вполне возможно с дивана наводят. Без риска для своих солдат
12:59:54 04-05-2023
ыть (08:47:27 04-05-2023) Я считаю надо в ответку Банковую улицу в Киеве сравнять с зе... Записывайся в Вагнер и ровняй. Или только языком ровнять горазд?
11:06:10 04-05-2023
Беспилотник возможно с дивана и запустили
13:01:18 04-05-2023
Колибры колибрами, но войны выигрывают солдаты. Реальные, а не диванные. Так что собирайте монатки и в Вагнер, ровнятели мамкины.