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Волонтеры и депутаты АКЗС отправили 40 тонн гуманитарной помощи на СВО

Солдатам передали личные посылки с посланиями

27 сентября 2024, 11:45, ИА Амител

Отправка гуманитарного груза / Фото: фонд "Слава защитникам Отечества"

В Алтайском крае организовали отправку большого количества гуманитарной помощи для бойцов, которые участвуют в специальной военной операции.

Инициатором сбора стал фонд "Слава защитникам Отечества", который регулярно помогает военнослужащим.

В состав груза весом более 40 тонн вошли маскировочные сети, продукты питания, медицинские средства и оборудование для ведения боевых действий, включая приборы ночного видения, прицелы, тепловизоры и автозапчасти. Кроме того, были собраны индивидуальные посылки с личными сообщениями для солдат.

Сбор помощи осуществлялся волонтерами фонда в разных городах и районах Алтайского края. В транспортировке груза помог депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Максим Банных.

Фонд "Слава защитникам Отечества" помогает не только военнослужащим, но и их семьям, мобилизованным и добровольческим подразделениям. В дополнение к регулярным гуманитарным поставкам фонд помогает госпиталям и другим медицинским учреждениям, работающим в зоне специальной военной операции.

Барнаул СВО

Комментарии 3

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Гость

16:23:52 27-09-2024

Эх, если бы люди знали, что думает об этом Бог, то бы не делали грехов.

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Гость

18:05:53 27-09-2024

Вот бы нам завод, чтобы эти Участки, самим выпускать. Тогда возможно не пришлось бы людям на них скидываться

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Гость

11:15:29 28-09-2024

Как будто свое отправили.

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