Волонтеры и депутаты АКЗС отправили 40 тонн гуманитарной помощи на СВО

Солдатам передали личные посылки с посланиями

27 сентября 2024, 11:45, ИА Амител

Отправка гуманитарного груза / Фото: фонд "Слава защитникам Отечества"

В Алтайском крае организовали отправку большого количества гуманитарной помощи для бойцов, которые участвуют в специальной военной операции.

Инициатором сбора стал фонд "Слава защитникам Отечества", который регулярно помогает военнослужащим.

В состав груза весом более 40 тонн вошли маскировочные сети, продукты питания, медицинские средства и оборудование для ведения боевых действий, включая приборы ночного видения, прицелы, тепловизоры и автозапчасти. Кроме того, были собраны индивидуальные посылки с личными сообщениями для солдат.

Сбор помощи осуществлялся волонтерами фонда в разных городах и районах Алтайского края. В транспортировке груза помог депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Максим Банных.

Фонд "Слава защитникам Отечества" помогает не только военнослужащим, но и их семьям, мобилизованным и добровольческим подразделениям. В дополнение к регулярным гуманитарным поставкам фонд помогает госпиталям и другим медицинским учреждениям, работающим в зоне специальной военной операции.