Волонтеры и депутаты АКЗС отправили 40 тонн гуманитарной помощи на СВО
Солдатам передали личные посылки с посланиями
27 сентября 2024, 11:45, ИА Амител
В Алтайском крае организовали отправку большого количества гуманитарной помощи для бойцов, которые участвуют в специальной военной операции.
Инициатором сбора стал фонд "Слава защитникам Отечества", который регулярно помогает военнослужащим.
В состав груза весом более 40 тонн вошли маскировочные сети, продукты питания, медицинские средства и оборудование для ведения боевых действий, включая приборы ночного видения, прицелы, тепловизоры и автозапчасти. Кроме того, были собраны индивидуальные посылки с личными сообщениями для солдат.
Сбор помощи осуществлялся волонтерами фонда в разных городах и районах Алтайского края. В транспортировке груза помог депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Максим Банных.
Фонд "Слава защитникам Отечества" помогает не только военнослужащим, но и их семьям, мобилизованным и добровольческим подразделениям. В дополнение к регулярным гуманитарным поставкам фонд помогает госпиталям и другим медицинским учреждениям, работающим в зоне специальной военной операции.
16:23:52 27-09-2024
Эх, если бы люди знали, что думает об этом Бог, то бы не делали грехов.
18:05:53 27-09-2024
Вот бы нам завод, чтобы эти Участки, самим выпускать. Тогда возможно не пришлось бы людям на них скидываться
11:15:29 28-09-2024
Как будто свое отправили.