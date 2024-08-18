Волонтеры очистили озеро от мусора в Алтайском крае
С небольшой площади собрали 30 мешков отходов
18 августа 2024, 07:05, ИА Амител
Окрестности озера Белого снова очистили от мусора — специалисты отдела по Горно-Колыванскому лесничеству вместе с работниками "Боровлянского лесхоза" и преподавателями Колыванской средней школы. Об этом сообщили в региональном Минприроды.
В этом году количество пластика на территории выросло пропорционально количеству туристов.
От захламления очистили пять мест отдыха, собрав с небольшой площади в 0,2 гектара 30 мешков отходов.
В Барнауле бойцы экоотряда "Рысь" очистили от мусора березовую рощу в районе улицы Солнечная Поляна. Они обошли территорию в 30 тысяч кв. м и собрали 75 мешков мусора.
В мэрии отметили, что березовая роща является важным элементом благополучной городской среды и что специалисты отдела охраны окружающей среды очень важны для сохранения и улучшения состояния данной территории.
07:32:14 18-08-2024
Ежегодно посещаю базу Гуселетовские плесы. По всей территории установлены мусорные баки и в течении дня несколько раз мусор вывозят.Там есть хозяин.
12:07:44 18-08-2024
Гость (07:32:14 18-08-2024) Ежегодно посещаю базу Гуселетовские плесы. По всей территор... Да,да, есть там Хозяин. Хитрый, жадный и бессовестный! Дерущий даже с нас местных деньги за то что просто хотим пройти искупаться в озере или пройти на грязи. И платящий копейки в год за аренду этого места, прекрасного места где мы постоянно купались и проводились праздники с-за ,,Гуселетовский,, и районные. Хозяин С.В. Неверов, сам себя наверное хвалишь ?
08:50:56 18-08-2024
Жаль не везде есть хозяин. Ехала недавно по Ленинскому после Северо-западной очень много засохших и больных деревьев. Лето прошло, а в городе еще деревья засохшие не убрали. Хозяина у нас в городе нет.