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Волонтеры очистили озеро от мусора в Алтайском крае

С небольшой площади собрали 30 мешков отходов

18 августа 2024, 07:05, ИА Амител

Мусор у озера / Фото: Минприроды Алтайского края
Мусор у озера / Фото: Минприроды Алтайского края

Окрестности озера Белого снова очистили от мусора — специалисты отдела по Горно-Колыванскому лесничеству вместе с работниками "Боровлянского лесхоза" и преподавателями Колыванской средней школы. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

В этом году количество пластика на территории выросло пропорционально количеству туристов.

От захламления очистили пять мест отдыха, собрав с небольшой площади в 0,2 гектара 30 мешков отходов. 

В Барнауле бойцы экоотряда "Рысь" очистили от мусора березовую рощу в районе улицы Солнечная Поляна. Они обошли территорию в 30 тысяч кв. м и собрали 75 мешков мусора.

В мэрии отметили, что березовая роща является важным элементом благополучной городской среды и что специалисты отдела охраны окружающей среды очень важны для сохранения и улучшения состояния данной территории.

Алтайский край Экология

Комментарии 3

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Гость

07:32:14 18-08-2024

Ежегодно посещаю базу Гуселетовские плесы. По всей территории установлены мусорные баки и в течении дня несколько раз мусор вывозят.Там есть хозяин.

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Александр

12:07:44 18-08-2024

Гость (07:32:14 18-08-2024) Ежегодно посещаю базу Гуселетовские плесы. По всей территор... Да,да, есть там Хозяин. Хитрый, жадный и бессовестный! Дерущий даже с нас местных деньги за то что просто хотим пройти искупаться в озере или пройти на грязи. И платящий копейки в год за аренду этого места, прекрасного места где мы постоянно купались и проводились праздники с-за ,,Гуселетовский,, и районные. Хозяин С.В. Неверов, сам себя наверное хвалишь ?

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Гость

08:50:56 18-08-2024

Жаль не везде есть хозяин. Ехала недавно по Ленинскому после Северо-западной очень много засохших и больных деревьев. Лето прошло, а в городе еще деревья засохшие не убрали. Хозяина у нас в городе нет.

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