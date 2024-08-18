Волонтеры очистили озеро от мусора в Алтайском крае

С небольшой площади собрали 30 мешков отходов

18 августа 2024, 07:05, ИА Амител

Мусор у озера / Фото: Минприроды Алтайского края

Окрестности озера Белого снова очистили от мусора — специалисты отдела по Горно-Колыванскому лесничеству вместе с работниками "Боровлянского лесхоза" и преподавателями Колыванской средней школы. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

В этом году количество пластика на территории выросло пропорционально количеству туристов.

От захламления очистили пять мест отдыха, собрав с небольшой площади в 0,2 гектара 30 мешков отходов.

В Барнауле бойцы экоотряда "Рысь" очистили от мусора березовую рощу в районе улицы Солнечная Поляна. Они обошли территорию в 30 тысяч кв. м и собрали 75 мешков мусора.

В мэрии отметили, что березовая роща является важным элементом благополучной городской среды и что специалисты отдела охраны окружающей среды очень важны для сохранения и улучшения состояния данной территории.