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В Барнауле легендарный коллектив Larisa Dance Show покажет танцевальную сказку

Зрителям обещают фантастические костюмы, захватывающий сюжет, яркие декорации и 3D-эффекты

15 января 2025, 12:55, ИА Амител

Сказочную танцевальную историю для детей и взрослых "Тайна волшебного шара" представит барнаульцам в субботу, 18 января, всемирно известный коллектив Larisa Dance Show.

Как пояснила amic.ru руководитель коллектива Лариса Любивая, это сказка о любви и добре, которую артисты расскажут с помощью завораживающего сплетения музыки и танца. Фантастические костюмы, захватывающий сюжет, яркие декорации и 3D-эффекты увлекут зрителя в волшебный сказочный мир. 

Год назад команда Larisa Dance Show представила Барнаулу иммерсивное шоу INTANGO. Тогда зрители увидели истории о любви, рассказанные языком страстного танго. Яркий ошеломляющий спектакль так понравился публике, что зрители снова и снова просят повторить его. Прошло уже несколько показов, каждый – с аншлагом.

Лариса Любивая отмечает, что в этот раз артисты решили обратиться к еще более взыскательной аудитории: детям и подросткам. Так появилась танцевальная сказка "Тайна волшебного шара", в которой будет тоже много ярких образов и завораживающих событий. Спектакль будет понятен детям разного возраста, но по-настоящему оценить его смогут зрители от 6 лет и старше.  

Спектакль пройдет в театре кукол "Сказка". Билеты еще есть. Так что еще можно успеть попасть на представление и подарить себе и детям удивительный и чудесный мир волшебства.

Кстати, в нашем телеграм-канале идет розыгрыш билетов на эту танцевальную сказку. Подписывайтесь и участвуйте!

Танцоры танго / Фото: unsplash.com

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Комментарии 5

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Юс

13:15:53 15-01-2025

При всем уважении...почему "всемирно известный"?

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Гость

13:22:14 15-01-2025

Юс (13:15:53 15-01-2025) При всем уважении...почему "всемирно известный"?... для красоты слова

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Юс

13:26:59 15-01-2025

Гость (13:22:14 15-01-2025) для красоты слова... Потому что Барнаул - столица мира!)))

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Денис

14:56:10 15-01-2025

Чего легендарного в этом коллективе? Хоть бы одну легенду для примера опубликовали...

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местный

08:14:02 16-01-2025

легендарный )))))))) чего только не напишут, чтобы привлечь внимание

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