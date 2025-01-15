В Барнауле легендарный коллектив Larisa Dance Show покажет танцевальную сказку

Зрителям обещают фантастические костюмы, захватывающий сюжет, яркие декорации и 3D-эффекты

15 января 2025, 12:55, ИА Амител

Сказочную танцевальную историю для детей и взрослых "Тайна волшебного шара" представит барнаульцам в субботу, 18 января, всемирно известный коллектив Larisa Dance Show.

Как пояснила amic.ru руководитель коллектива Лариса Любивая, это сказка о любви и добре, которую артисты расскажут с помощью завораживающего сплетения музыки и танца. Фантастические костюмы, захватывающий сюжет, яркие декорации и 3D-эффекты увлекут зрителя в волшебный сказочный мир.

Год назад команда Larisa Dance Show представила Барнаулу иммерсивное шоу INTANGO. Тогда зрители увидели истории о любви, рассказанные языком страстного танго. Яркий ошеломляющий спектакль так понравился публике, что зрители снова и снова просят повторить его. Прошло уже несколько показов, каждый – с аншлагом.

Лариса Любивая отмечает, что в этот раз артисты решили обратиться к еще более взыскательной аудитории: детям и подросткам. Так появилась танцевальная сказка "Тайна волшебного шара", в которой будет тоже много ярких образов и завораживающих событий. Спектакль будет понятен детям разного возраста, но по-настоящему оценить его смогут зрители от 6 лет и старше.

Спектакль пройдет в театре кукол "Сказка". Билеты еще есть. Так что еще можно успеть попасть на представление и подарить себе и детям удивительный и чудесный мир волшебства.

Кстати, в нашем телеграм-канале идет розыгрыш билетов на эту танцевальную сказку. Подписывайтесь и участвуйте!