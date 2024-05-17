В Барнауле театр кукол "Сказка" превратят в улочки Парижа и Буэнос-Айреса ради танго

Уникальный иммерсивный спектакль, по словам организаторов, затронет все органы чувств

17 мая 2024, 09:50, ИА Амител

Танцоры танго / Фото: unsplash.com

7-8 июня 2024 года в театре кукол "Сказка" состоится необычное представление – "InTango. Танцевальный эксперимент". На два дня подмостки театра превратятся в улочки Парижа и Буэнос-Айреса, на которых разгорятся нешуточные страсти.

Танцевальный спектакль поставит известная в России и за рубежом команда Larisa Dance Show с участием скрипачки Анны Смирновой и баяниста Юрия Колесникова. Организаторы не раскрывают формат шоу, однако обещают, что перформанс затронет все органы чувств. В частности, за вкус будет отвечать компания InVino.

"Все продумано до мелочей: ты станешь участником невероятных событий, получишь уроки танго от профессиональных преподавателей, а если погода позволит, то в конце представления двери театра распахнутся и для всех гостей праздника начнется настоящая уличная милонга, как в самом сердце Буэнос-Айреса!"

Как отмечают в группе команды во "ВКонтакте", посещение рекомендуется всем любителям танцев и тем, кто ищет новые формы досуга в столице Алтайского края.