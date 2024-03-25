Вооруженная охрана может появиться в российских торговых центрах

Правда пока не ясно, есть ли для этого ресурсы

25 марта 2024, 14:32, ИА Амител

Пистолет и патроны / Фото: pxhere.com

Федеральные власти задумались над тем, чтобы снабдить торговые центры вооруженной охраной. Об этом сообщают "Известия".

Президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров пояснил, что речь идет о сотрудниках Росгвардии, ЧОП и вневедомственной охраны, у которых есть лицензия на ношение оружия. При этом Шакиров отметил, что неизвестно, есть ли сейчас свободные ресурсы на это.

В Российском совете торговых центров (РСТЦ) подтвердили достоверность подобных рассуждений. Представитель организации сказал, что вопрос о вооруженной охране ТЦ действительно обсуждается.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на Новом мосту возле пункта контроля веса действует пост досмотра автомобилей. Такие меры безопасности связаны с терактом, произошедшем в подмосковном "Крокус Сити Холле".