Вооруженная охрана может появиться в российских торговых центрах
Правда пока не ясно, есть ли для этого ресурсы
25 марта 2024, 14:32, ИА Амител
Федеральные власти задумались над тем, чтобы снабдить торговые центры вооруженной охраной. Об этом сообщают "Известия".
Президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров пояснил, что речь идет о сотрудниках Росгвардии, ЧОП и вневедомственной охраны, у которых есть лицензия на ношение оружия. При этом Шакиров отметил, что неизвестно, есть ли сейчас свободные ресурсы на это.
В Российском совете торговых центров (РСТЦ) подтвердили достоверность подобных рассуждений. Представитель организации сказал, что вопрос о вооруженной охране ТЦ действительно обсуждается.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на Новом мосту возле пункта контроля веса действует пост досмотра автомобилей. Такие меры безопасности связаны с терактом, произошедшем в подмосковном "Крокус Сити Холле".
17:24:12 25-03-2024
Новом мосту возле пункта контроля веса действует пост досмотра автомобилей. Такие меры безопасности связаны с терактом, произошедшем в подмосковном...
Еще бы на старом мосту проверяли автомобили, чтобы дауны на грузовых не объезжали контрольные весы придумывая отмазки мол навигатор привел.
В идеале вернуть пост ГАИ как раньше, светофор горит красным, на вышках сотрудники досматривают грузовые чья высота позволяет проехать ограничители, остальные же легковые.
Вот тогда будет порядок.
21:05:41 25-03-2024
Ну теперь у охраны будут забирать оружие и совершать другие преступления.