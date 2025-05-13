В результате произошедшего пострадали не менее шести человек

13 мая 2025, 10:10, ИА Амител

Вооруженные столкновения в Ливии / Фото: Baza

В ночь на 13 мая в столице Ливии Триполи начались вооруженные столкновения. По информации СМИ, погиб глава службы безопасности при президентском совете Абдель Гани аль-Кикли. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание Al Wasat со ссылкой на источники сообщило о столкновениях и звуках стрельбы в городе. Кроме того, по данным источника, был убит глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли. Его застрелили в штабе 444-й бригады военного округа Триполи.

Власти призывали жителей столицы не выходить из дома. Местная служба скорой помощи сообщила, что в результате происшествия пострадали не менее шести человек.

Источник РИА Новости в посольстве России заявил, что в районе дипмиссии обстановка была спокойной. Обращений от соотечественников не поступало.

По данным Министерства обороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии, военная операция в Триполи завершилась успешно.

"Министерство подчеркивает, что военная операция завершилась успешно. Оно дало указания завершить выполнение плана в районе для обеспечения безопасности и стабильности", – сказано в заявлении.



Напомним, в ночь на 7 мая вооруженные силы Индии начали операцию "Синдур", ударив по Пакистану. Исламабад, в свою очередь, также провел ответную ракетную атаку, а позже начал крупномасштабную военную операцию против Нью-Дели.

Такие действия были связаны с напряженностью вдоль линии контроля между странами, которая обострилась 22 апреля, после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Тогда Индия предприняла против Пакистана жесткие меры: выслала из страны военных атташе, приостановила действие более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и закрыла наземный транзитный пункт Аттари. Власти Пакистана в ответ на это приостановили торговлю с Нью-Дели, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили действие всех двусторонних соглашений.

10 мая Индия и Пакистан согласились на полное прекращение огня после переговоров с США.