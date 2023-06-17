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В Барнауле кто-то ограбил магазин техники Apple на 2 миллиона и скрылся на самокате

Полиция возбудила уголовное дело

17 июня 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

В Барнауле в ночь на 17 июня неизвестный ограбил магазин техники Apple по улице Сиреневой, 27, сообщает "В курсе 22".

Злоумышленник похитил "яблочные" гаджеты на сумму более 2 млн рублей, после чего скрылся на самокате.

Полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленника ищут.

Ранее в Алтайском крае пьяный парень ограбил магазин, в который зашел погреться.

Комментарии 5

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Гость

08:42:07 17-06-2023

100% импортозамещатель

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БОТики

10:25:26 17-06-2023

Следы от самоката привели к квадрокоптеру, на котором похищеное улетело.

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Алексей

11:40:04 17-06-2023

4 телефона украл?

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Олег

20:22:22 18-06-2023

Нет серому импорту. Они нарушили санкции и поплатились. А откуда у них это телефоны - контрабанда!

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Гость

08:58:00 19-06-2023

Вот веселье-то будет, если самокат арендованный...

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