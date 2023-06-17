В Барнауле кто-то ограбил магазин техники Apple на 2 миллиона и скрылся на самокате

Полиция возбудила уголовное дело

17 июня 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Барнауле в ночь на 17 июня неизвестный ограбил магазин техники Apple по улице Сиреневой, 27, сообщает "В курсе 22".

Злоумышленник похитил "яблочные" гаджеты на сумму более 2 млн рублей, после чего скрылся на самокате.

Полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленника ищут.

Ранее в Алтайском крае пьяный парень ограбил магазин, в который зашел погреться.