В Барнауле кто-то ограбил магазин техники Apple на 2 миллиона и скрылся на самокате
Полиция возбудила уголовное дело
17 июня 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
В Барнауле в ночь на 17 июня неизвестный ограбил магазин техники Apple по улице Сиреневой, 27, сообщает "В курсе 22".
Злоумышленник похитил "яблочные" гаджеты на сумму более 2 млн рублей, после чего скрылся на самокате.
Полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленника ищут.
Ранее в Алтайском крае пьяный парень ограбил магазин, в который зашел погреться.
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