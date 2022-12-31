Как и сколько нужно выпить, чтобы не встретить Новый год лицом в салате?

Лучше, конечно, вообще не пить. Но если без этого вам не празднуется, нужно делать это с умом

31 декабря 2022, 09:32, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Праздничное застолье — пожалуй, главная новогодняя традиция. Вся семья собирается за трапезой, провожает уходящий год и встречает новый. Конечно, во многих случаях не обходится и без алкоголя. Таковы реалии, констатирует главный внештатный нарколог Алтайского края Андрей Иванов. И добавляет, что на Новый год взрослый человек может выпить так, чтобы не упасть лицом в салат, не угодить в больницу, а просто хорошо отпраздновать.

О том, как, что и сколько нужно выпить на Новый год, чтобы всё было хорошо, — в материале amic.ru.

Что лучше всего выпить на Новый год, если очень хочется?

Решать, конечно вам. Главное — выбрать один напиток и не менять его в течение вечера, настаивает Андрей Иванов. По его словам, это идеальная тактика, если вы решили употреблять алкоголь на праздники.

Например, если вы предпочитаете крепкие напитки, то нарколог не рекомендует переходить на шампанское даже под бой курантов. По словам врача, в этом случае игристое стоит лишь символически пригубить.

Сколько стоит выпить, чтобы не навредить себе?

Безопасные дозы, которые назвал Андрей Иванов, большинство точно не обрадуют. По словам нарколога, порции алкоголя, в зависимости от напитка, должны быть следующими:

Крепкие спиртные напитки крепостью от 40 градусов — не более 150 граммов.

Сухое вино и шампанское — не более 200-250 граммов.

Пиво, за исключением крепкого — от 0,5 до 1 литра.

И на этом всё. По словам специалиста, такое количество алкоголя не навредит взрослому человеку, а новогодний вечер пройдет спокойно и прилично. К тому же, у вас не будет никаких утренних проблем.

В крайнем случае, если уж такой порции вам мало, нужно постараться не превысить ее «хотя бы не более, чем в два раза», подчеркнул врач.

Как нужно пить на Новый год, чтобы не уснуть лицом в салате?

Нарколог дал несколько советов, как вы должны провести вечер, чтобы употребление алкоголя не нанесло слишком тяжелый удар по организму.

Перед застольем обязательно нужно немного поесть. 31 декабря у вас должны быть полноценные завтрак и обед. Сидеть голодом в ожидании Нового года — очень плохой вариант. А употребление алкоголя на голодный желудок не приведет ни к чему хорошему.

Врач не рекомендует запивать алкоголь сладкой газировкой. Соответственно, смешивать эти напитки и пить в качестве коктейля тоже не стоит. По словам Иванова, газировка ускоряет процесс всасывания алкоголя, из-за чего вы быстрее опьянеете. А похмелье при этом будет тяжелее. Кроме того, не нужно закусывать конфетами и другими сладостями: сахар задерживает алкоголь в организме.

Порции алкоголя лучше делать как можно меньше. А перерывы между ними — как можно дольше. Так вы по минимуму прочувствуете на себе все последствия алкоголя. Да и продержитесь дольше, а не уснёте лицом в салате.

Как можно больше двигайтесь. Танцы, песни и прочие активности помогут вам чувствовать себя лучше во время застолья. Организм справится с алкоголем легче и быстрее. Также отличный вариант — выйти на свежий воздух. Если погода не позволяет, то нужно хотя бы почаще проветривать комнату, в которой вы празднуете.

В целом нужно воспринимать новогодний вечер как карнавал, а не как пьянку, настаивает Иванов. Помните, что главное — это не употребление алкоголя, а семейное тепло и общение с близкими. Тогда празднование точно пройдет на «ура».

Что будет, если перебрать?

Ничего хорошего. Последствия, в зависимости от количества выпитого, могут быть самыми жуткими, вплоть до госпитализации. Но даже относительно небольшие дозы спиртного вызывают неприятные последствия. В новогоднюю ночь количество вызовов скорой помощи увеличивается на треть, сообщил врач. Причина — употребление алкоголя.

По словам нарколога, половина всех, кто выпивает на Новый год (а алкоголь в разных количествах употребляет 90% взрослого населения страны), признается, что на утро страдает и физически, и морально.

«Это говорит о том, что люди превысили дозу алкоголя, которая им положена. Доза, кстати, у всех индивидуальная. Это то количество спиртного, выпив которое, вы будете чувствовать себя удовлетворительно на следующий день», — объяснил Иванов.

Так что лучше подойти к застолью с умом. И хотя бы постараться прислушаться к дельным советам профессионального нарколога. С новым годом!