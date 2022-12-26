Не пьянка, а карнавал. Нарколог о том, как и сколько выпить на Новый год, чтобы не угодить в больницу

Из-за алкоголя количество вызовов скорой вырастает на треть в новогодние праздники

26 декабря 2022, 16:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Лучший способ безопасно и комфортно провести Новый год — вообще не пить алкоголь, рассказал на пресс-конференции главный внештатный психиатр-нарколог Алтайского края Андрей Иванов. Впрочем, по его словам, есть и безопасные дозы спиртного, при которых вред для организма будет небольшим. Главное — правильно распределить это количество напитка.

Специалист объяснил, что и как нужно пить на Новый год, чтобы не оказаться в больнице и хорошо чувствовать себя утром, если вы не готовы отказаться от алкоголя.

Безопасные дозы

Алкоголь несомненно вредит здоровью, подчеркнул Андрей Иванов. Но добавил, что прекрасно понимает российские реалии: редкое новогоднее застолье обходится без спиртных напитков.

По словам нарколога, 90% взрослого населения нашей страны в том или ином количестве употребляет алкоголь. При этом 30% мужчин и 15% женщин выпивать в таких количествах, что вредят своему здоровью.

А половина тех, кто употребляет алкоголь в Новый год, признают: на следующее утро испытывают физический и психический дискомфорт в течение всего дня. Эксперт поделился и статистикой: в новогодние праздники количество вызовов скорой помощи увеличивается на треть. Причина — чрезмерное употребление алкоголя.

«Это говорит о том, что люди превысили дозу алкоголя, которая им положена. Доза, кстати, у всех индивидуальная. Это то количество спиртного, выпив которое, вы будете чувствовать себя удовлетворительно на следующий день», — объяснил Иванов.

Эксперт назвал примерные «безопасные» дозы на один вечер для разных видов алкоголя, которые может выпить взрослый человек. И подчеркнул, что многих они «не порадуют»:

Крепкие спиртные напитки крепостью от 40 градусов — не более 150 граммов.

Сухое вино и шампанское — не более 200-250 граммов.

Пиво, за исключением крепкого — от 0,5 до 1 литра.

Нарколог настаивает, что нужно постараться не превышать эти дозы «хотя бы не более, чем в два раза». Тогда вам не придется мучиться от похмелья или, того хуже, вызывать скорую помощь.

Как пить, чтобы не уснуть лицом в салате?

Психиатр-нарколог также дал советы, как именно следует употребить свою дозу алкоголя, чтобы уменьшить нагрузку на организм и максимально себя обезопасить.

Новый год лучше отпраздновать в режиме «моно»: выбрать один напиток на весь вечер. Лучшим вариантом Иванов считает сухое вино: оно меньше всего нагружает организм. А если вы решили пить крепкий напиток, то на нём и остановитесь. Например, под бой курантов не стоит переходить на шампанское: достаточно его символически пригубить.

Перекусите перед застольем. Начинать пить, будучи голодным, — самый вредный и опасный вариант, предупреждает нарколог. А порции алкоголя нужно обязательно закусывать. Но избегайте слишком жирной пищи — это дополнительная нагрузка на печень.

Не запивайте спиртное сладкой газировкой и не смешивайте эти напитки в одном бокале. По словам Иванова, газировка ускоряет процесс всасывания алкоголя. Сладкое же задерживает спиртное в организме. Всё это усиливает постинтоксикационный синдром: другими словами, неприятное похмелье вам обеспечено. По этой же причине не стоит закусывать алкоголь сладостями: конфетами и шоколадом.

Золотое правило: порции алкоголя нужно делать поменьше, а перерывы между ними — побольше. Так вы точно не закончите вечер «лицом в салате», подчеркивает нарколог.

Двигайтесь! Новый год нужно воспринимать как карнавал, а не как пьянку, считает Андрей Иванов. А это значит, нужно как можно двигаться: петь и танцевать. Физическая активность поможет вашему организму справиться с алкоголем. Можно также прогуляться на свежем воздухе, если позволяет погода. Помещение, где вы проводите застолье, нужно регулярно проветривать.

Наконец, следует просто помнить, что алкоголь во время Нового года — совсем не главное, напоминает врач. Побольше уделите времени общению с близкими, а не горячительным напиткам. Тогда утром будете «огурцом».

Что делать при похмелье?

Самая плохая тактика во время похмелья — «чем болен, тем и лечись», настаивает Иванов. По его словам, пытаться прийти в себя при помощи алкоголя, пусть слабого, ни в коем случае нельзя. Таким образом вы только удваиваете нагрузку на организм. Кроме того, есть риск, что «лечение» быстро перерастёт в новую пьянку.

Вместо этого лучше пить как можно больше жидкости. Лучший вариант, по мнению Иванова, — тёплая негазированная вода с лимоном. Также ваше состояние улучшат нежирные супы и бульоны.

Справиться с похмельем помогут и препараты, которые содержат янтарную кислоту.

Нарколог предупреждает: не в коем случае нельзя идти в сауну или заниматься спортом после того, как переборщили со спиртным. Вы просто перегрузите сердечно-сосудистую систему. Так и в больницу угодить недолго. Если всё же хочется физической нагрузки, Иванов советует неспешно прогуляться на свежем воздухе в течение получаса. А баню лучше заменить контрастным душем.

Если же вы чувствуете, что сами (или ваш близкий) не справитесь с последствиями празднования, специалист советует обратиться за помощью в краевой наркологический диспансер. Неотложное отделение там работает круглосуточно, дозвониться можно по номеру +7 (3852) 31-37-76.