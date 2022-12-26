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Не пьянка, а карнавал. Нарколог о том, как и сколько выпить на Новый год, чтобы не угодить в больницу

Из-за алкоголя количество вызовов скорой вырастает на треть в новогодние праздники

26 декабря 2022, 16:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Лучший способ безопасно и комфортно провести Новый год — вообще не пить алкоголь, рассказал на пресс-конференции главный внештатный психиатр-нарколог Алтайского края Андрей Иванов. Впрочем, по его словам, есть и безопасные дозы спиртного, при которых вред для организма будет небольшим. Главное — правильно распределить это количество напитка.

Специалист объяснил, что и как нужно пить на Новый год, чтобы не оказаться в больнице и хорошо чувствовать себя утром, если вы не готовы отказаться от алкоголя.

Безопасные дозы

Алкоголь несомненно вредит здоровью, подчеркнул Андрей Иванов. Но добавил, что прекрасно понимает российские реалии: редкое новогоднее застолье обходится без спиртных напитков.

По словам нарколога, 90% взрослого населения нашей страны в том или ином количестве употребляет алкоголь. При этом 30% мужчин и 15% женщин выпивать в таких количествах, что вредят своему здоровью.

А половина тех, кто употребляет алкоголь в Новый год, признают: на следующее утро испытывают физический и психический дискомфорт в течение всего дня. Эксперт поделился и статистикой: в новогодние праздники количество вызовов скорой помощи увеличивается на треть. Причина — чрезмерное употребление алкоголя.

«Это говорит о том, что люди превысили дозу алкоголя, которая им положена. Доза, кстати, у всех индивидуальная. Это то количество спиртного, выпив которое, вы будете чувствовать себя удовлетворительно на следующий день», — объяснил Иванов.

Эксперт назвал примерные «безопасные» дозы на один вечер для разных видов алкоголя, которые может выпить взрослый человек. И подчеркнул, что многих они «не порадуют»:

Крепкие спиртные напитки крепостью от 40 градусов — не более 150 граммов.
Сухое вино и шампанское — не более 200-250 граммов.
Пиво, за исключением крепкого — от 0,5 до 1 литра.

Нарколог настаивает, что нужно постараться не превышать эти дозы «хотя бы не более, чем в два раза». Тогда вам не придется мучиться от похмелья или, того хуже, вызывать скорую помощь.

Как пить, чтобы не уснуть лицом в салате?

Психиатр-нарколог также дал советы, как именно следует употребить свою дозу алкоголя, чтобы уменьшить нагрузку на организм и максимально себя обезопасить.

Новый год лучше отпраздновать в режиме «моно»: выбрать один напиток на весь вечер. Лучшим вариантом Иванов считает сухое вино: оно меньше всего нагружает организм. А если вы решили пить крепкий напиток, то на нём и остановитесь. Например, под бой курантов не стоит переходить на шампанское: достаточно его символически пригубить.
Перекусите перед застольем. Начинать пить, будучи голодным, — самый вредный и опасный вариант, предупреждает нарколог. А порции алкоголя нужно обязательно закусывать. Но избегайте слишком жирной пищи — это дополнительная нагрузка на печень.
Не запивайте спиртное сладкой газировкой и не смешивайте эти напитки в одном бокале. По словам Иванова, газировка ускоряет процесс всасывания алкоголя. Сладкое же задерживает спиртное в организме. Всё это усиливает постинтоксикационный синдром: другими словами, неприятное похмелье вам обеспечено. По этой же причине не стоит закусывать алкоголь сладостями: конфетами и шоколадом.
Золотое правило: порции алкоголя нужно делать поменьше, а перерывы между ними — побольше. Так вы точно не закончите вечер «лицом в салате», подчеркивает нарколог.
Двигайтесь! Новый год нужно воспринимать как карнавал, а не как пьянку, считает Андрей Иванов. А это значит, нужно как можно двигаться: петь и танцевать. Физическая активность поможет вашему организму справиться с алкоголем. Можно также прогуляться на свежем воздухе, если позволяет погода. Помещение, где вы проводите застолье, нужно регулярно проветривать.

Наконец, следует просто помнить, что алкоголь во время Нового года — совсем не главное, напоминает врач. Побольше уделите времени общению с близкими, а не горячительным напиткам. Тогда утром будете «огурцом».

Что делать при похмелье?

Самая плохая тактика во время похмелья — «чем болен, тем и лечись», настаивает Иванов. По его словам, пытаться прийти в себя при помощи алкоголя, пусть слабого, ни в коем случае нельзя. Таким образом вы только удваиваете нагрузку на организм. Кроме того, есть риск, что «лечение» быстро перерастёт в новую пьянку.

Вместо этого лучше пить как можно больше жидкости. Лучший вариант, по мнению Иванова, — тёплая негазированная вода с лимоном. Также ваше состояние улучшат нежирные супы и бульоны.

Справиться с похмельем помогут и препараты, которые содержат янтарную кислоту.

Нарколог предупреждает: не в коем случае нельзя идти в сауну или заниматься спортом после того, как переборщили со спиртным. Вы просто перегрузите сердечно-сосудистую систему. Так и в больницу угодить недолго. Если всё же хочется физической нагрузки, Иванов советует неспешно прогуляться на свежем воздухе в течение получаса. А баню лучше заменить контрастным душем.

Если же вы чувствуете, что сами (или ваш близкий) не справитесь с последствиями празднования, специалист советует обратиться за помощью в краевой наркологический диспансер. Неотложное отделение там работает круглосуточно, дозвониться можно по номеру +7 (3852) 31-37-76.

Комментарии 3

  • бесполезно...вот уже вчера соседа с инфарктом от перепоя увезли
    26 декабря, Гость   Ответить
  • большое спасибо главному наркологу и руководству о заботе о нас, много раз внимательно пересмотрели видео всей семьей и решили в праздник нового года не пить много водки и самогона в перемешку с пивом, вино не употребляем, считаем его баловством,плохо что праздники короткие, тяжело отходить с похмелья, но праздновать то надо
    26 декабря, Гость   Ответить
  • да, на праздники и в будни, как на войне, многих достойных косит зеленый змей, у нас из родни мало кого осталось, почти все сгорели от спирта,или инвалиды, но нас русских не прошибешь, что русскому благо, то немцу смерть, праздновать будем назло врагу
    27 декабря, Гость   Ответить
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