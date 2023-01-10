Какого числа китайский Новый год в 2023 году и как его принято отмечать?
На самом деле Чёрный Кролик ещё не вступил в свои права
10 января 2023, 07:01, ИА Амител
Новый год и последующие за ним выходные уже позади. Россияне уже вышли на работу и теперь вынуждены ждать следующего большого праздника. Впрочем, если очень хочется, главное семейное торжество можно отмечать и чаще одного раза. Например, скоро нас ждёт старый Новый год. А потом будет можно отпраздновать его и по китайскому календарю: на Востоке своя дата Нового года. Поэтому и Чёрный Кролик, которого мы встречали 31 декабря, на самом деле ещё не пришёл.
О том, какого числа китайский Новый год в 2023 году, как он появился и как его принято отмечать, — в материале amic.ru.
В Китае богатые традиции Нового года и немало легенд, связанных с Новым годом. Главная история рассказывает о страшном чудище, которого зовут Нянь. В Китае есть поверье, согласно которому этот монстр появляется в первый день праздника, съедает урожай, животных и даже людей.
Отсюда у китайцев появилась традиция ярко украшать свои дома. Основной цвет — красный. На жилищах появляются красивые узоры, яркие фонари и бумажки с пожеланиями счастья. Считается, что всё это отпугивает Няня. А на входе в дом всегда ставили еду: чтобы монстр наелся на пороге, стал добрее и пошёл своей дорогой.
На улицах во время китайского Нового года повсеместно зажигают красные фонари. Это не только «отпугиватель чудища», но и цвет удачи в восточных традициях.
Также считается, что накануне Нового года нужно обязательно провести основательную уборку. Так вы освобождаете в доме место для нового счастья и богатства.
Сам Новый год китайцы празднуют так же, как и мы: в узком семейном кругу за праздничным столом. Каждая хозяйка старается наготовить побольше самых вкусных блюд. Но главное, чтобы на новогоднем столе была рыба — у китайцев она символизирует изобилие и удачу.
Отпраздновав Новый год дома, на следующий день китайцы отправляются поздравлять родителей и обмениваются подарками.
При этом гулянья продолжаются больше двух недель. Но официальные «каникулы» у китайцев, как и у нас, длятся всего неделю.
По восточному календарю год Чёрного Водяного Кролика закончится 9 февраля 2024 года.
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