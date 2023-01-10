Какого числа китайский Новый год в 2023 году и как его принято отмечать?

На самом деле Чёрный Кролик ещё не вступил в свои права

10 января 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Новый год и последующие за ним выходные уже позади. Россияне уже вышли на работу и теперь вынуждены ждать следующего большого праздника. Впрочем, если очень хочется, главное семейное торжество можно отмечать и чаще одного раза. Например, скоро нас ждёт старый Новый год. А потом будет можно отпраздновать его и по китайскому календарю: на Востоке своя дата Нового года. Поэтому и Чёрный Кролик, которого мы встречали 31 декабря, на самом деле ещё не пришёл.

О том, какого числа китайский Новый год в 2023 году, как он появился и как его принято отмечать, — в материале amic.ru.

1 Когда китайский Новый год в 2023 году? В Китае плавающая дата Нового года: она меняется каждый год. На Востоке день торжества определяют по лунному календарю: праздник выпадает на второе полнолуние после зимнего солнцестояния, которое происходит 21 декабря. Так что ежегодно Новый год китайцы отмечают в разные дни (а иногда и месяцы). Так, китайский Новый год наступит 22 января 2023 года. Кстати, в Китае в этот день начнёт свой отсчёт вовсе не 2023 год. Там своё летоисчисление, поэтому китайцы будут встречать уже 4720-й.

2 Каким будет символ следующего года? Его вы уже все хорошо запомнили. По восточному гороскопу 22 января начнётся год Чёрного (или Синего) Водяного Кролика. Дело в том, что китайский календарь делится на 60-летние циклы. Ежегодно получается комбинация: одно из 12 зодиакальных животных, определённый цвет и одна из пяти стихий (вода, огонь, земля, дерево и металл). Соответственно, покровитель этого года — Кролик, цвет — синий или чёрный, а стихия — вода.

3 Почему в восточном календаре годы посвящены животным? О том, почему восточный календарь получился именно таким, в Китае сложено немало легенд. Но самая известная гласит о том, как Будда однажды призвал к себе всех зверей. Каждому, кто решился к нему прийти, он отдал во власть один год. Причём первой в этой гонке пришла крыса, а на втором месте был бык. Всего до Будды добралось 12 животных. Историки же считают, что авторами первого восточного календаря являются монахи. А животных и цвета они взяли за основу, чтобы людям было проще ориентироваться и запоминать даты. Животные-покровители меняются каждый год, а цвета и стихии — раз в два года. Итого получается, что один цикл восточного календаря длится ровно 60 лет.

4 Как в Китае принято отмечать Новый год? В Китае богатые традиции Нового года и немало легенд, связанных с Новым годом. Главная история рассказывает о страшном чудище, которого зовут Нянь. В Китае есть поверье, согласно которому этот монстр появляется в первый день праздника, съедает урожай, животных и даже людей. Отсюда у китайцев появилась традиция ярко украшать свои дома. Основной цвет — красный. На жилищах появляются красивые узоры, яркие фонари и бумажки с пожеланиями счастья. Считается, что всё это отпугивает Няня. А на входе в дом всегда ставили еду: чтобы монстр наелся на пороге, стал добрее и пошёл своей дорогой. На улицах во время китайского Нового года повсеместно зажигают красные фонари. Это не только «отпугиватель чудища», но и цвет удачи в восточных традициях. Также считается, что накануне Нового года нужно обязательно провести основательную уборку. Так вы освобождаете в доме место для нового счастья и богатства. Сам Новый год китайцы празднуют так же, как и мы: в узком семейном кругу за праздничным столом. Каждая хозяйка старается наготовить побольше самых вкусных блюд. Но главное, чтобы на новогоднем столе была рыба — у китайцев она символизирует изобилие и удачу. Отпраздновав Новый год дома, на следующий день китайцы отправляются поздравлять родителей и обмениваются подарками. При этом гулянья продолжаются больше двух недель. Но официальные «каникулы» у китайцев, как и у нас, длятся всего неделю.

5 Могу я отпраздновать китайский Новый год в России? Конечно, можете. Совсем неважно, в Китае вы находитесь или нет: если душа просит, вы вольны делать всё что угодно. И никто вам не запретит встретить Чёрного Водяного Кролика дважды. Например, можно устроить праздничный семейный ужин и даже подарить близким подарки. Им будет приятно. Если вы поклонник восточной культуры, можно также украсить и жилище в китайском стиле. А ещё отличный вариант — нарядиться в цвета следующего года: чёрный или синий. Тогда Кролик точно подарит вам удачу на весь следующий год.