Могли пострадать дети. Что известно о жестком столкновении трамвая и маршрутки в Барнауле?

На место происшествие съехалось немало «скорых», в том числе и детская реанимация

28 декабря 2022, 14:53, ИА Амител

Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

Серьезное ДТП произошло в Барнауле днём 28 декабря. В обед на горе маршрутное такси столкнулось с трамваем. По предварительным данным, есть пострадавшие. На место аварии съехались машины «скорой помощи», среди которых есть и детская реанимация.

Всё, что известно о жестком ДТП в Барнауле на данный момент, — в материале amic.ru

Что за ДТП произошло в Барнауле 28 декабря?

Авария произошла в 12:32 на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова, рассказали amic.ru в Госавтоинспекции Барнаула.

Трамвай №7 столкнулся с маршрутной «Газелью». Как видно на фотографиях с места происшествия, «маршрутка» очень серьезно пострадала в столкновении.

На место съехалось несколько машин скорой помощи, следует из опубликованных фото и видео. В том числе приехала и детская реанимация. Из этого следует, что в ДТП есть пострадавшие, среди которых есть дети.

Сколько человек пострадало в ДТП?

Пока неизвестно. Изначально в Госавтоинспекции сообщили, что в столкновении пострадало девять человек, двое из которых — дети. Но затем в ведомстве поправились, что информация неверная.

По данным на 14:40, за медицинской помощью обратились восемь человек: семь пассажиров «маршрутки» и один пассажир трамвая. Об их состоянии и характере повреждений пока ничего не известно.

Из-за чего случилась авария?

На данный момент ничего об этом неизвестно. Сейчас обстоятельства и причины столкновения трамвая с маршрутным автобусом устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Кроме того, свою проверку начала и прокуратура Алтайского края.

«На место происшествия выехал прокурор города Барнаула Максим Маковеев. По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения», — сообщили в региональной прокуратуре.