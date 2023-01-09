Слишком много выпила: жителя алтайского села обвиняют в убийстве сожительницы в предновогодний вечер

Конфликт произошёл при подготовке праздничного стола

09 января 2023, 22:45, ИА Амител

57-летнего жителя Родинского района Алтайского края обвиняют в убийстве своей 58-летней сожительницы при подготовке праздничного стола 31 декабря. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, ссора произошла из-за того, что его гражданская супруга употребила слишком много спиртного.

В ходе конфликта обвиняемый взял нож и нанёс им несколько ударов в область шеи потерпевшей, от чего женщина скончалась на месте происшествия. После произошедшего злоумышленник попытался скрыть обстоятельства и следы преступления, однако избежать ответственности ему не удалось.

Сейчас обвиняемый заключён под стражу, следователи продолжают сбор и закрепление доказательств.