Развязку в Барнауле за 2,9 млрд построят за два года, выполнив 27 задач

Совещание на тему строительства дорожного объекта прошло 31 января

01 февраля 2023, 11:15, Вячеслав Кондаков

Фото: Минтранс АК

Совещание по предстоящему началу строительства многоуровневой развязки в Барнауле на Змеиногорском тракте за 2,9 миллиарда рублей прошло 31 января. Как сообщает пресс-служба Минтранса, в нём приняли участие представители ООО "РСК", ФБУ "Росстройконтроль" и других направлений, связанных с дальнейшей реализацией объекта.

О чём говорили на совещании?

Контракт на выполнение работ был заключён 30 января, по результатам проведения конкурсных процедур определён победитель – ООО "Региональная строительная компания" из Москвы.

Со стороны руководства Алтайавтодора в ходе совещания был обнародован список из 27 пунктов, которые должны быть выполнены на разных сроках проведения работ. В частности, подрядчик обязан предоставить план-график производства работ, также ежедневно предоставлять отчёт о выполненной работе за предыдущий день, проинформировать о заключении контрактов на поставку материалов, обеспечить надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние участка.

"Мы настроены на результат в виде готового к эксплуатации объекта через два года, к этой развязке очень пристальное внимание со стороны властей всех уровней, поскольку средства на реализацию направлены за счёт инфраструктурного бюджетного кредита, выданного региону из федерального бюджета. Мы хотим, чтобы вы отнеслись ко всем нашим требованиям с пониманием", – приводит ведомство слова главы Алтайавтодора Василия Мотуза.

Что известно о развязке на Змеиногорском тракте?

В этом году начнутся работы по строительству трёхуровневой развязки на пересечении шоссе Ленточный бор и Змеиногорского и Южного трактов. Стоимость работ составит 2,9 млрд рублей.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Сейчас данный участок краевой столицы не справляется с потоком транспорта: в пиковые часы нагрузка достигает 38 тысяч автомобилей в сутки. После реконструкции участок сможет принимать до 68 тысяч машин. На время строительства развязки закрывать дорогу для движения автомобилей не планируют. Большую часть работ будут проводить в ночное время.