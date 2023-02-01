НОВОСТИОбщество

Развязку в Барнауле за 2,9 млрд построят за два года, выполнив 27 задач

Совещание на тему строительства дорожного объекта прошло 31 января

01 февраля 2023, 11:15, Вячеслав Кондаков

Фото: Минтранс АК
Фото: Минтранс АК

Совещание по предстоящему началу строительства многоуровневой развязки в Барнауле на Змеиногорском тракте за 2,9 миллиарда рублей прошло 31 января. Как сообщает пресс-служба Минтранса, в нём приняли участие представители ООО "РСК", ФБУ "Росстройконтроль" и других направлений, связанных с дальнейшей реализацией объекта.

О чём говорили на совещании?

Контракт на выполнение работ был заключён 30 января, по результатам проведения конкурсных процедур определён победитель – ООО "Региональная строительная компания" из Москвы.

Со стороны руководства Алтайавтодора в ходе совещания был обнародован список из 27 пунктов, которые должны быть выполнены на разных сроках проведения работ. В частности, подрядчик обязан предоставить план-график производства работ, также ежедневно предоставлять отчёт о выполненной работе за предыдущий день, проинформировать о заключении контрактов на поставку материалов, обеспечить надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние участка.

"Мы настроены на результат в виде готового к эксплуатации объекта через два года, к этой развязке очень пристальное внимание со стороны властей всех уровней, поскольку средства на реализацию направлены за счёт инфраструктурного бюджетного кредита, выданного региону из федерального бюджета. Мы хотим, чтобы вы отнеслись ко всем нашим требованиям с пониманием", – приводит ведомство слова главы Алтайавтодора Василия Мотуза.

Что известно о развязке на Змеиногорском тракте?

В этом году начнутся работы по строительству трёхуровневой развязки на пересечении шоссе Ленточный бор и Змеиногорского и Южного трактов. Стоимость работ составит 2,9 млрд рублей.

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе "У Григорича", которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров.

Сейчас данный участок краевой столицы не справляется с потоком транспорта: в пиковые часы нагрузка достигает 38 тысяч автомобилей в сутки. После реконструкции участок сможет принимать до 68 тысяч машин. На время строительства развязки закрывать дорогу для движения автомобилей не планируют. Большую часть работ будут проводить в ночное время.

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НОВОСТИОбщество

 

Комментарии 18

  • Не в этой вселенной...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А надо ли так много тратить? Можно проще сделать, например, со Змеиногорского на Лесной тракт и с Лесного на Южный сделать дополнительную полосу, чтобы правый поворот был всегда открыт без светофора, немного расширить дорогу, сделать расширение-сужение. Также на Змеиногорском на кольце в сторону города чуть расширить и сделать полосу рядом с кольцом, чтобы насквозь без остановки проезжали. Может даже расширять не надо, а знаками урегулировать. С Южного перед кольцом правый поворот мимо светофора и кольца сделать. И уже будет значительно лучше. А радикально расширять смысла мало (кроме попила 3-4 млрд), потому как в сторону Южного 1 полоса, там бутылочное горлышко, да и Лесной тракт между Кутузова и Власихинской каждый день уже стоит, добавь к нему нагрузки с более мощной развязки, и вообще колом встанет.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • С Южного перед кольцом правый поворот мимо светофора и кольца сделать. И уже будет значительно лучше.------- что за бредовое предложение? сколько народу едет с южного чтобы повернуть на змеиногорский в сторону рубцовска? им проще через школу садоводов уехать. да и быстрее будет
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Нужна там развязка. И на лесном с власихинской нужна, вообще транспортную инфраструктуру в городе в порядок надо приводить
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Расширять надо южный тракт и въезд на южный со школы садоводов. Там уже сейчас постоянные пробки, а скоро добавят несколько 25 этажек..
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Проблема сейчас не кольцо, а потоки машин из Южного утром и в Южный вечером. Развязка не исправит ситуацию с этим
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы фонари на Южном тракте сделали! И третью реверсивную полосу, на полноценные все равно там места не хватит
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Согласен с мнением, что 2,9млрд и тоннель 410м не спасёт положение из-за узкого Южного тракта (связанная тема светофор на школе Садоводов) и горлышко с квадратной трубой на повороте на Власихинскую.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А где ежедневные отчёты от ДСУ4 за строительство моста на Новом рынке
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Тоже не вижу смысла.Нужно до южного дорогу делать в 4ряда и кольцо просто увеличить
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Развязку на пустом месте построят за 2 года, а наши "умельцы" мост на Новом Рынке на 1.5 года на реконструкцию закрыли...да уж...
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Змеиногорский тракт утром как стоит от Надежды до 6-й Нагорной, так и будет стоять.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • блин зачем она там нужна? надо мост на новосибирскую трассу делать. через гоньбу или казёнку. вот где будет разгрузка города.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • Распил денег Москвой с участием местных чинуш, ни чего путнего кроме человейнков и ТЦ он не строят.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Ничего слитно пишется, человей.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Когда расширят участок дороги в обе стороны по ул. Советской Армии (пересечение р. Пивоварской) ??? Что за издевательство над жителями и гостями г. Барнаула.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Ну и что, увеличите пропускную способность в этом месте, а дальше что, до первого светофора или сужения дороги и все, дружно встали (легковые, фуры, строительная техника и т.д.) и дышим выхлопными газами в пробках часами ? При этом уже находясь в городе. А чем дышать будем ?
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, при данной ситуации с дорогой от кольца в сторону Южного - однозначно соглашусь с вами.
    02 февраля, Гость   Ответить
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