Будут ли выплаты до 34 тысяч рублей школьникам и студентам на подготовку к учебному году?

Для школьников и студентов могут ввести ежегодные пособия на подготовку к учебному году. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Согласно документу, размер выплат может превысить 34 тысячи рублей на человека.

Рассказываем, что известно о выплатах, будут ли они в этом году и кто сможет на них рассчитывать.

Сколько предлагают выплачивать школьникам и студентам к учебному году?

Деньги предлагают выплачивать не школьникам, а их родителям. Так, семьи, где есть дети от 6 до 18 лет, смогут рассчитывать на выплату в размере 21,8 тысячи рублей. Такую сумму назвала депутат Яна Лантратова, один из авторов инициативы.

Малоимущим студентам предлагается оказывать матподдержку в размере 23,2 тыс. рублей.

Наконец, самые большие выплаты, согласно законопроекту, будут положены малоимущим семьям, где есть дети-школьники. Им предлагается выплачивать по 34,6 тысячи рублей.

С предложением оказывать матподдержку выступила партия «Справедливая Россия — За правду». Авторы подсчитали, что сейчас на подготовку к учебному году нужно минимум 21 850 рублей. На основе этого и рассчитали размер выплат.

Когда будут выплачивать пособия?

По задумке авторов законопроекта, выплаты должны производить раз в год. Деньги предлагается выплачивать к 1 сентября, чтобы можно было использовать их на подготовку к учёбе.

Кому будут положены выплаты?

Согласно документу, на выплаты смогут рассчитывать школьники, а также студенты, которые учатся в колледжах и вузах очно.

Будут ли выплаты на подготовку к учебному году в 2022 году?

Неизвестно. Дело в том, что документ только-только внесли в Госдуму. Ни одного чтения он ещё не проходил. Соответственно, пока неизвестно, воплотится ли законопроект в жизнь.

Когда примут законопроект о выплатах студентам и школьникам?

Когда будут рассматривать инициативу, пока неизвестно. Так что остаётся лишь ждать новостей.

Об этом законопроекте amic.ru писал, когда его ещё даже не внесли в Госдуму. Подробнее почитать о предложенных выплатах можно здесь.