Чем лечить свиной грипп и при каких симптомах нужно звонить в скорую?

Вирус H1N1, более известный как свиной грипп, выявили уже в большинстве российских регионов. Пока доля заражённых, согласно данным Роспотребнадзора, относительно невелика: гораздо больше людей болеют ОРВИ. Но медики допускают, что в ближайшее время ситуация может ухудшиться. И предупреждают, что H1N1 может вызывать серьёзные осложнения.

О том, чем лечить свиной грипп и как его распознать, — в материале amic.ru.

Что такое свиной грипп?

Так называют вирус гриппа типа А, который медики обозначают кодом H1N1. Впервые свиной грипп появился в 2009 году и сразу стал очень быстро распространяться среди населения. Из-за этого ВОЗ даже объявляла всемирную пандемию.

Сейчас вирус несколько утратил свою заразность, рассказывал amic.ru главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. Тем не менее свиной грипп всё равно называют пандемическим штаммом.

Чем так опасен вирус H1N1?

На самом деле, степень опасности вируса H1N1 — вопрос дискуссионный. В 2009 году инфекция отличалась тем, что очень быстро распространялась (пандемический потенциал) и при этом могла вызывать у пациентов серьёзные осложнения. С тех пор вирус заметно ослаб, считает инфекционист Валерий Шевченко.

Тем не менее заболевание свиным гриппом всё равно может приводить к опасным осложнениям и ухудшению состояния, объяснил специалист.

«Чаще всего свиной грипп вызывает пневмонию, острую дыхательную недостаточность и смертельно опасное осложнение в виде острого респираторного дистресс-синдрома», — рассказывал Шевченко.

Кроме того, как и любой вирус гриппа, H1N1 «открывает двери» организма для различных заболеваний бактериологической природы: бронхитов, отитов, гайморитов, синуситов и др.

Кроме того, у свиного гриппа есть группы риска: категории людей, которые сильнее от него страдают. Это дети до 6 лет, беременные, пожилые старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Как понять, что у меня именно свиной грипп?

По словам Шевченко, точный диагноз может поставить только медик при проведении лабораторного анализа.

Но примерную картину можно составить и по первичным симптомам. Тем более что у свиного гриппа есть ряд характерных проявлений.

При H1N1, в отличие от тех же ОРВИ и «омикрона», ухудшение состояния наступает очень резко. По словам Шевченко, чаще всего пациент может назвать даже точное время, когда именно он заболел. Причём на первый план выходят симптомы интоксикации: высокая температура, слабость, сухость во рту и в носу, головная боль и ломота во всём теле. Катаральные симптомы (насморк и кашель) приходят только через пару дней.

При каких симптомах нужно срочно звонить в скорую?

Если высокая температура долго держится и не сбивается, нужно звонить в скорую помощь.

При этом есть и другие симптомы, которые могут свидетельствовать о серьёзном осложнении и требуют экстренного медицинского вмешательства:

затруднённое дыхание, ощущение нехватки воздуха;

боль или чувство тяжести в груди или в брюшной полости;

головокружение;

спутанность сознания;

рвота.

Новости

Здоровье Свиной грипп уже здесь. Что за резкий эпидподъём начался на Алтае и когда он закончится?

Чем лечить свиной грипп?

Наилучший вариант — не заниматься самолечением, а вовремя обратиться за помощью в поликлинику, считает Валерий Шевченко. Врач обследует вас, поставит диагноз и назначит соответствующее лечение.

При этом для взрослого пациента без хронических заболеваний вовсе не обязательно проводить тестирование на ковид, считает инфекционист. По его словам, многие противовирусные препараты подходят как при ОРВИ, так и при гриппе. Поэтому схему лечения можно подобрать так, чтобы польза в любом случае была. Если же назначения врача не приносят эффекта, он подбирает препарат «второй линии», заточенный исключительно на грипп.

Естественно, как при всех респираторных заболеваниях, при свином гриппе врачи рекомендуют соблюдать постельный режим и пить много жидкости: воду, морс или чай с лимоном.

Важно: ни в коем случае не используйте антибиотики без рецепта врача. Бесконтрольное употребление подобных препаратов может быть опасно для жизни.

Как уменьшить риск заразиться H1N1?

Нужно соблюдать меры предосторожности, к которым мы привыкли за время пандемии COVID-19. Социальная дистанция, регулярное мытьё рук, антисептики и медицинские маски помогут вам снизить риск заражения. Естественно, в период эпидподъёма стоит избегать массовых скоплений людей.

Ну а самый надёжный способ, по мнению врачей, — прививка от гриппа. Вакцины, которые сегодня используют в России, дают иммунитет в том числе и от вируса H1N1.