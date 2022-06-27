Эпатажный сторонник ленинских идей. Чем известен новый лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович
Сергей Малинкович де-юре возглавил партию ещё в марте, сейчас его полномочия подтвердил съезд
26 июня на съезде партии «Коммунисты России» (КПКР) в Москве делегаты избрали Сергея Малинковича новым председателем партии. Малинкович, который входит в нынешний созыв Алтайского Заксобрания, де-факто возглавил комроссов ещё в конце марта после партийного «переворота». Подробнее о смене власти в КПКР и взглядах Малинковича — в материале amic.ru.
Какую должность в партии занимал Малинкович ранее?
Ранее Малинкович был председателем Центрального комитета «Коммунистов России». Ещё в середине марта в партии произошёл политический раскол. Группа партийцев «свергла» действующего на тот момент главу Максима Сурайкина и избрала на пост Сергея Малинковича. Сторонники Сурайкина не признали полномочий нового руководителя и провели альтернативный съезд, где выбрали Чермена Хугаева. Кстати, Хугаев, как и Малинкович, — тоже депутат АКЗС.
Позднее Хугаев даже подал жалобу в Минюст с просьбой проверить законность смены лидера, проведение съезда и работу нового руководства партии. Однако министерство не нашло никаких нарушений и официально подтвердило полномочия Малинковича.
«Я имею законные права главы партии, работаю в этом статусе с 22 марта в ежедневном режиме, помещение ЦК в Москве перешло под контроль нового руководства», — комментировал смену власти в партии Малинкович.
Чем известен Сергей Малинкович?
Он родился в 1975 году в Ленинграде, является председателем Центрального комитета общественной организации «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области», секретарём ЦК «Коммунисты России». Кроме того, Малинкович был депутатом муниципального совета муниципального округа «Смольнинский» Санкт-Петербурга. Председателем ЦК партии «Коммунисты России» стал 18 марта 2022 года.
Какими эпатажными заявлениями прославился Малинкович?
Почти на каждой сессии АКЗС, а иногда и перед её началом, Малинкович делает неоднозначные заявления. Так, на сессии в июне он предлагал признать ВИЧ лабораторным вирусом, созданным ЦРУ, а значит — подвидом западного биологического оружия. До этого Малинкович призывал ввести штрафы за немытое авто до 500 рублей, а ещё угрожал коллегам из КПРФ обратиться в Следственный комитет из-за непатриотичных постов в соцсетях. Кроме того, Малинкович активно протестовал против введения QR-кодов и даже пригрозил поселиться в здании Заксобрания, так как якобы не мог заселиться в гостиницу, где требовался тот самый QR-код.
Какие ещё решения приняли на съезде «Коммунисты России»?
Помимо выбора нового председателя партии, делегаты обсудили политический курс на ближайшее время, новый кадровый состав, а также предложения к властям. Кроме того, съезд выдвинул кандидатов на выборы, которые состоятся в единый день голосования в сентябре.
Как житель Петербурга Малинкович стал депутатом Алтайского Заксобрания?
Малинковича избрали депутатом АКЗС в сентябре 2021 года по партийным спискам. «Коммунистам России» удалось преодолеть барьер в 5% и получить в краевом парламенте сразу четыре места. Кроме Хугаева и Малинковича, мандаты также получили Сергей Матасов и Владимир Козловский.
Сколько заработал новый лидер комроссов за 2021 год?
Сергей Малинкович, как и остальные депутаты АКЗС, уже отчитался о своих доходах за прошлый год. Согласно его декларации, Малинкович сумел заработать 5,583 млн рублей, каких-либо транспортных средств он при этом не зарегистрировал. Недвижимости в собственности у него также нет. Единственная жилплощадь, квартира 83 кв. м, принадлежит Малинковичу на праве собственности.