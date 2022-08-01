Грозы, ливни, град. Когда закончится сезон дождей в Алтайском крае?

Дожди и грозы пройдут в ночь на 2 августа в Алтайском крае. Местами ожидаются сильные ливни, локально выпадет град, об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

«Сегодня днём и в ночь на 2 августа у нас действует штормовое предупреждение. Ветер при грозах будет усиливаться. Шквалы могут достигать 17-22 метров в секунду. Но уже днём во вторник дожди пройдут по краю лишь местами, а 3 августа осадки вероятны только в предгорьях», — рассказала синоптик.

2 августа температура воздуха ночью составит +13...+18 градусов, 3 августа в тёмное время суток будет чуть прохладнее: столбики термометров покажут от +10 до +15 градусов. Но и во вторник, и в среду днём воздух прогреется от +22 до +27°С.

«Начиная с 4 августа районы Алтайского края попадут под влияние антициклона, поэтому уже будет преимущественно без осадков. Ночные температуры будут колебаться 9 до 14 градусов тепла, днём — от +22 до +27°С. Такая спокойная погода с комфортными для лета температурами показателями сохранится до конца недели», — рассказала Людмила Сырых.