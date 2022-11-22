Имеет ли право страховая компания расторгнуть ОСАГО в одностороннем порядке и в каких случаях?

Страховые компании в последнее время стали чаще расторгать договоры ОСАГО в одностороннем порядке. Причём некоторые водители узнают об этом случайно, только попав в ДТП. Автовладельцы жалуются и грозят судебными разбирательствами, а юристы говорят, что всё законно. Что происходит и как не остаться без договора автогражданской ответственности и страховой премии, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Разве страховая компания может расторгнуть договор ОСАГО не предупреждая водителя?

Страховая компания действительно может расторгнуть договор в одностороннем порядке. Это может произойти, если в документ были внесены ложные или неполные сведения о страхователе или автомобиле. Таким способом страховые борются с мошенническими схемами и по закону имеют на это полное право.

В Российском союзе страховщиков (РСА) отмечают, что страхователи зачастую осознанно вносят ложные данные, чтобы страховщик применил коэффициенты, которые уменьшают стоимость полиса. Большая часть таких случаев связана с желанием автомобилиста сэкономить на ОСАГО.

Но много случаев, когда некорректные данные вносит недобросовестный посредник.

Клиенты различных страховых компаний, по данным газеты «Коммерсант», жалуются, что договор с ними расторгали из-за ошибок в мощности автомобиля или регистрации транспортного средства (ТС). Чаще всего неверно указываются сведения о территории преимущественного использования ТС, о его категории или о мощности двигателя, некорректная информация о целях использования автомобиля.

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А зачем посреднику специально делать ошибки в полисе ОСАГО?

Главная цель посредника — заработать. Чем больше клиентов, тем выше доходы. Предлагая водителю полис дешевле, чем у конкурентов, посредник «нарабатывает» клиентскую базу. К сожалению, не все такие компании работают честно, продавая полисы по заниженной цене за счёт более низких коэффициентов. Чаще всего это происходит при внесении ложных данных о мощности автомобиля либо о месте жительства страхователя.

Что будет, если с такой лжестраховкой попадёшь в ДТП?

Ничего хорошего. Даже если до этого момента страховая компания не заметила подвоха и в одностороннем порядке ещё не расторгла договор, на выплаты едва ли можно рассчитывать. Такая «экономия» на полисе обернётся ремонтом пострадавшей стороне за ваш счёт. При сегодняшнем кризисе автозапчастей это серьёзно ударит по кошельку, отмечают в информационном проекте «ОСАГО: общественная экспертиза».

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«Если вам предлагают дёшево и „легально“ оформить полис ОСАГО, скорее всего, это приведёт в лучшем случае к расторжению договора страховщиком в одностороннем порядке без возвращения премии. В худшем случае эта страховка с неправильными данными просто сгорит при наступлении ДТП, тогда дело придётся иметь уже с выплатами ущерба пострадавшей стороне в судебном порядке. Страховые компании ежедневно сталкиваются с мошенничеством в разных его проявлениях, при этом возможности отличить попытку незаконно получить прибыль от банальной ошибки при заполнении документов практически невозможно», — говорит доцент факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Михаил Перельман.

Что делать?

Тщательно проверять все данные, которые вносят в полис, и не гнаться за экономией в две-три тысячи рублей. В итоге такая «дешевизна» может обернуться куда более серьёзными проблемами, отмечают эксперты.