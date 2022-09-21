Как могут называться новые регионы России и какие там будут коды на автономерах?

Уже в сентябре должны пройти референдумы в двух народных республиках Донбасса, в Херсонской и Запорожской областях. Вполне вероятно, что будет принято решение о вхождении их в состав России. Рассказываем, по какой процедуре они войдут в состав нашей страны, как они могут называться и какие в них могут быть коды регионов для автомобильных номеров.

Когда и где пройдут референдумы о вхождении в состав России?

Голосования будут организованы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Чётких дат проведения референдумов ещё не назначили, пока известно, что их проведут в период с 23 по 27 сентября 2022 года.

Скорее всего, процесс голосования может растянуться на несколько дней. Уже известно, что с учётом обстановки голосования будут проходить и в дистанционном, и в выездном форматах.

Как новые регионы могут войти в состав России?

Суверенитет ДНР и ЛНР был признан Россией 21 февраля этого года. Их независимость, кроме РФ, признали уже Абхазия, Южная Осетия, КНДР и Сирия. В этих республиках референдум будет проводиться в один этап — вхождение в состав РФ.

Жителям Херсонской и Запорожской областей нужно будет по примеру Крыма в 2014 году вначале решить о своей независимости, а потом обратиться к России о вхождении в её состав.

После того как эти субъекты подадут соответствующие предложения президенту нашей страны, он уведомляет об этом Государственную Думу и Совфед.

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По словам члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александра Башкина, если на референдумах будут приняты такие решения, то по российским законам вхождение иностранных государств в Российскую Федерацию оформляется решением депутатов Госдумы и сенаторов Совфеда. Также нужно заключение российского Конституционного суда о том, что международный договор с каждым из этих иностранных государств соответствует Конституции РФ.

Одновременно с международным договором в парламент вносится проект федерального конституционного закона о принятии в Российскую Федерацию нового субъекта, пишет РИА Новости.

Как могут называться новые регионы в составе России?

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у возглавляемого им региона в составе России останется название Донецкая Народная Республика. Флаг там тоже решили оставить тот же.

Скорее всего, та же история будет и с ЛНР.

В Запорожской области выступили с предложением переименовать её при вхождении в РФ в Запорожский край, сообщает fedpress.ru.

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О том, будет ли переименована Херсонская область или оставит своё прежнее название, пока ничего неизвестно.

Какие коды регионов могут появиться на автомобильных номерах на этих территориях?

Ещё 26 июля 2022 года был подписан приказ МВД РФ № 553 «О внесении изменений в приказ МВД России от 5 октября 2017 г.», который действует с 1 августа.

В этом документе, в частности, были внесены изменения в таблицу с кодами регионов для российских автомобильных номеров. Добавлена строка 87 «Территории, находящиеся за пределами Российской Федерации и обслуживаемые органами внутренних дел Российской Федерации». В эту строку вписали шесть кодов: 80, 81, 84, 85, 88, 94.

Ранее эти коды уже использовались на автономерах в различных регионах нашей страны, но 26 марта их исключили из оборота, сообщает сайт «ПДДмастер». И вот с 1 августа 2022 года снова вернули. Возможно, какие-то из этих шести кодов будут переданы новым территориям РФ, если их жители положительно решат вопрос о вхождении в состав России.