Как мы отдыхаем в июне 2022 года и будут ли длинные выходные?

Дождались — календарное лето уже почти пришло. Впрочем, в этом году и май в Сибири был очень жарким. Мы смогли насладиться прекрасной погодой — тем более что для этого у нас были очень длинные выходные. Кстати, в июне тоже есть большой государственный праздник — День России.

Рассказываем, будут ли длинные выходные по поводу этого торжества и как мы вообще отдыхаем в июне 2022 года.

Будут ли длинные выходные в июне 2022 года? Да. День России — один из праздников в производственном календаре, по случаю которого объявляют официальный выходной. В 2022 году выпадает так, что из-за этого нас ждут длинные выходные. Когда будут длинные выходные и сколько дней отдыхаем? Отдыхать мы будем три дня. День России отмечают 12 июня. Но в 2022 году он выпадает на воскресенье, поэтому дополнительный выходной перенесли на понедельник. В итоге отдыхать мы будем в субботу — 11 июня, воскресенье — 12 июня и понедельник — 13 июня. Во вторник, 14 июня, нужно будет выходить на работу. Будет ли 10 июня сокращённым рабочим днём? Нет. Официально 10 июня не является предпраздничным днём, поэтому рабочие часы сокращать не будут. Как мы вообще отдыхаем в июне 2022 года? Нас ждёт девять выходных дней: 4 и 5 июня (суббота и воскресенье), 11, 12 и 13 июня (длинные выходные), 18 и 19 июня (суббота и воскресенье), а также 25 и 26 июня (суббота и воскресенье). Соответственно, рабочих дней будет 21. По крайней мере, у тех, кто трудится на пятидневке. А потом когда будут длинные выходные? После июньских праздников длинные выходные будут только в ноябре. Мы будем отдыхать по случаю празднования Дня народного единства. Тогда нас тоже ждёт три дня отдыха — 4, 5 и 6 ноября.