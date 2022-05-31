Как мы отдыхаем в июне 2022 года и будут ли длинные выходные?

Сколько дней будет у россиян, чтобы отдохнуть и насладиться летом?

31 мая 2022, 13:26

Дождались — календарное лето уже почти пришло. Впрочем, в этом году и май в Сибири был очень жарким. Мы смогли насладиться прекрасной погодой — тем более что для этого у нас были очень длинные выходные. Кстати, в июне тоже есть большой государственный праздник — День России.

Рассказываем, будут ли длинные выходные по поводу этого торжества и как мы вообще отдыхаем в июне 2022 года.

  1. Будут ли длинные выходные в июне 2022 года?

    Да. День России — один из праздников в производственном календаре, по случаю которого объявляют официальный выходной. В 2022 году выпадает так, что из-за этого нас ждут длинные выходные.

  2. Когда будут длинные выходные и сколько дней отдыхаем?

    Отдыхать мы будем три дня. День России отмечают 12 июня. Но в 2022 году он выпадает на воскресенье, поэтому дополнительный выходной перенесли на понедельник.

    В итоге отдыхать мы будем в субботу — 11 июня, воскресенье — 12 июня и понедельник — 13 июня. Во вторник, 14 июня, нужно будет выходить на работу.

  3. Будет ли 10 июня сокращённым рабочим днём?

    Нет. Официально 10 июня не является предпраздничным днём, поэтому рабочие часы сокращать не будут.

  4. Как мы вообще отдыхаем в июне 2022 года?

    Нас ждёт девять выходных дней: 4 и 5 июня (суббота и воскресенье), 11, 12 и 13 июня (длинные выходные), 18 и 19 июня (суббота и воскресенье), а также 25 и 26 июня (суббота и воскресенье).

    Соответственно, рабочих дней будет 21. По крайней мере, у тех, кто трудится на пятидневке.

  5. А потом когда будут длинные выходные?

    После июньских праздников длинные выходные будут только в ноябре. Мы будем отдыхать по случаю празднования Дня народного единства. Тогда нас тоже ждёт три дня отдыха — 4, 5 и 6 ноября.

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