Весенняя жара. В мае средняя температура на Алтае аномально превысила норму

Май в Алтайском крае выдался аномально жарким. Об этом свидетельствуют не только ощущения жителей региона, но и предварительные данные местного Гидрометцентра. В ведомстве amic.ru сообщили, что в среднем температура в последний месяц весны была на 4-5 градусов выше нормы. Это очень большая разница, уточнили в ЦГМС.

Кроме того, регион весь месяц страдал от серьёзного недостатка дождей. Правда, в Гидрометцентре пока предоставили amic.ru только данные по Барнаулу. К 27 мая в краевой столице выпало всего 4% осадков от месячной нормы.

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Впрочем, месяц ещё не закончился, поэтому за оставшиеся несколько дней данные могут немного измениться. Тем более что 29 мая, по информации синоптиков, в регионе ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Вместе с ним на Алтай придут кратковременные дожди и грозы, а дневная температура немного понизится. Такая нестабильная погодная обстановка будет наблюдаться в течение всей следующей недели.

Напомним, недавно федеральные синоптики предварительно сообщили, каким будет лето на Алтае в 2022 году. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, холодно в Сибири точно не будет.