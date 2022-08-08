Кому не положены выплаты на подготовку детей к школе в 2022 году?

Начало нового учебного года всё ближе. Поэтому родители уже начали собирать детей в школу. Кстати, в 2022 году закупить все необходимые принадлежности стоит недёшево. Но некоторые семьи надеются, что им поможет государство. Напомним, в 2020-м и 2021-м на каждого школьника власти выплачивали по 10 тысяч рублей.

Стоит ли рассчитывать на подобную помощь в этом году и кому в любом случае не положены выплаты, — в материале amic.ru

Будут ли в этом году выплаты по 10 тысяч рублей и кому они не положены?

Скорее всего, нет. Дело в том, что в 2020-м и 2021-м о выплатах объявляли заранее. Владимир Путин задолго до начала августа сообщал, что власти помогут родителям российских школьников в разгар пандемии.

В 2022-м году подобных новостей не было. Президент говорил о том, что вскоре появятся новые меры поддержки семей с детьми. Но ни о каких выплатах на подготовку к школе речи не шло. Первая декада августа уже подходит к концу, а информации так и нет. Напомним, в 2020-м и 2021-м к этому моменту большинство родителей уже получили деньги.

Так что, судя по всему, в этом году единовременные выплаты на подготовку к школе никому не положены. Тем более в Госдуме добавили, что единовременных мер поддержки ждать не стоит: их заменили другими видами помощи.

Чем власти заменили единовременную выплату?

Если верить члену комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлане Бессараб, на смену единовременным выплатам к школе пришли ежемесячные пособия. Речь о мере поддержки для семей с детьми от 8 до 17 лет включительно, которую весной 2022 года ввёл Владимир Путин.

«В этом году на смену единовременной выплаты в 10 тысяч рублей пришло регулярное ежемесячное пособие для семей с детьми, которым такая помощь нужна. Мы устранили пробел в законодательстве, который тогда был закрыт за счёт такой разовой меры. Пособие составляет от 50% до 100% прожиточного минимума ребёнка — то есть в среднем до 12 тысяч рублей, которые приходят каждый месяц, а не один раз в год в августе. Я считаю такую поддержку намного более действенной, чем разовая выплата. При этом в случае необходимости единовременная массовая выплата может и повториться. Но я пока о таких планах не знаю», — пояснила Бессараб.

Кому не положены выплаты на детей от 8 до 18 лет?

Напомним, ежемесячное пособие для детей от 8 до 17 лет включительно — это мера поддержки только для малоимущих семей. Так что рассчитывать на неё могут далеко не все.

На выплаты не могут претендовать семьи, где среднедушевой доход превышает размер регионального минимума.

Какие выплаты к школе есть в Алтайском крае и кто не может на них рассчитывать?

В нашем регионе школьники могут ежегодно получать по тысяче рублей на школьные нужды. Пособие, впрочем, выплачивают уже после начала учебного года. Но и эта мера поддержки предназначена не для всех.

Тут ситуация точно такая же, как и с выплатами для детей 8-17 лет. Алтайские семьи, где доход на одного человека превышает прожиточный минимум, на лишнюю тысячу рублей рассчитывать не могут.

Кроме того, первоклассники могут перед началом учебного года получить по 7,5 тысячи рублей из краевого бюджета. Но эта льгота только для многодетных семей. Если вы воспитываете меньше трёх детей, матпомощь получить не сможете. Кстати, детям из многодетных семей, которые учатся с 2 по 11 класс, краевые власти ежегодно выплачивают по 5 тысяч рублей.