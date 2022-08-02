Контрольная закупка. Сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2022 году?

С наступлением августа для родителей школьников начинается затратная пора — подготовка своих чад к новому учебному году. В июле 2022 года «Газета.ру» со ссылкой на подсчёты «Ашана» писала, что стоимость минимального набора товаров для школьников составляет 2,1 тысячи рублей. Многие люди возмутились столь низкой ценой и назвали её заниженной и необъективной. В связи с этим amic.ru решил подсчитать, сколько действительно стоит собрать ребёнка в школу в 2022 году, если покупать одежду в обычных масс-маркетах.

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Наука и образование Названа стоимость набора первоклассника в 2022 году

Одежда

Мальчики

Деловой костюм-двойку (50% вискоза, 50% полиэстер), состоящий из пиджака и брюк, для мальчиков-первоклассников в барнаульских сетевых магазинах вполне можно купить за 4,6 тысячи рублей. К нему потребуется рубашка, которая в масс-маркетах продаётся в среднем за цену чуть больше тысячи рублей. Как минимум школьнику нужно две рубашки — это уже две тысячи рублей. Ребёнку понадобятся и сменные брюки. Если экономить — ещё 1,1 тысячи рублей в копилку.

Жилет для мальчика из натурального хлопка можно купить за тысячу рублей. Водолазка из мягкой пряжи в стандартной посадке обойдётся примерно в 1,3 тысячи рублей. За свитер из натурального хлопка также придётся отдать тысячу рублей.

Ещё понадобится обувь. Китайские туфли из кожзама с подкладкой из натуральной кожи стоят около двух тысяч рублей. По всем этим расчётам на одежду для мальчика придётся потратить 13 тысяч рублей. И это далеко не крайняя сумма. Можно найти вещи куда дороже и сумма легко может дотянуть до 20 тысяч рублей.

Первоклассники / Фото: amic.ru

Девочки

Укороченный школьный пиджак из жаккардовой ткани для девочек в масс-маркетах можно приобрести по цене от 1,3 тысячи рублей, есть варианты длиннее и качественнее — за 1,7 тысячи рублей. За кардиган из полиэстера требуют 1,6 тысячи рублей. Джинсовое или расклешённое платье вполне можно купить по цене около 800 рублей, за более классические варианты придётся заплатить 1-1,5 тысячи рублей. Если сэкономить, юбка-трапеция обойдётся в 600 рублей.

Брюки Legging (75% полиэстер, 20% вискоза) стоят от 1,2 тысячи рублей. По той же цене можно купить и лёгкую шифоновую блузку с коротким или длинным рукавом. Приталенную водолазку из смесового трикотажа в рубчик в масс-маркете продают за 1,4 тысячи рублей, а туфли с подкладкой из натуральной кожи — примерно за две тысячи рублей. Общая сумма выходит чуть меньше, чем у мальчиков, — 10,1 тысячи рублей.

Форма для физкультуры

На футболке и шортах для физкультуры вполне можно сэкономить и купить и то и другое за 500 рублей. Спортивный костюм стоит уже дороже. За бюджетный вариант от фирмы Demix просят 2,3 тысячи рублей — как для девочек, так и для мальчиков. Одни из самых дешёвых спортивных кроссовок GSD стоят от 1,3 тысячи рублей, а Demix — уже от 1,5 тысячи рублей. Тратим на 200 рублей больше и берём вторые. Общая сумма за спорттовары выходит 3,8 тысячи рублей.

Девочка / Фото: amic.ru

Сумки

Школьнику для учёбы нужно как минимум две сумки — ранец и сумка для сменной обуви. Стандартный рюкзак без изысков и ортопедических спинок обойдётся родителям примерно в 2,5 тысячи рублей. Сумка для обуви стоит дешевле. Её можно приобрести и за 300 рублей. Итого на сумки уйдёт 2,8 тысячи рублей.

Канцелярия

Не нужно забывать и о канцелярии. Главное здесь — это тетради и ручки. В «Читай-городе» один набор из 10 тетрадей в клетку и в косую линию по 12 листов каждая стоит 125 рублей. Если взять три таких комплекта, они обойдутся в 375 рублей. Для тетрадей понадобятся и обложки. 12 обложек стоят 349 рублей. Если приобрести «с запасом» три набора, то придётся потратить чуть больше тысячи рублей.

Одна шариковая ручка в «Читай-городе» стоит 25 рублей. За 10 ручек нужно будет отдать 250 рублей. Обложка для учебника оценивается в 17 рублей. За 20 штук потребуется заплатить «Читай-городу» 340 рублей.

Из канцелярии также понадобится набор простых карандашей. 12 штук стоят 203 рубля. Коробка цветных карандашей в таком же количестве обойдётся в 200 рублей. Стандартная точилка с контейнером стоит в сетевом магазине 65 рублей. За линейку 20 см надо заплатить 14 рублей, за ластик — 16 рублей, за пенал — 500 рублей, а за корректор — 154 рубля.

Школьница / Фото: amic.ru

Для уроков труда младшеклассникам понадобится папка размера А4 стоимостью примерно 150 рублей, ножницы с круглыми кольцами по цене около 100 рублей. Цветная бумага стоит 90 рублей и столько же — картон. Клей-карандаш продаётся за 40 рублей, а пластилин — за 100 рублей. Итого за всё придётся заплатить 570 рублей.

Отдельно закупаться нужно и для уроков ИЗО. Здесь, в первую очередь, нужны альбом для рисования и набор кисточек. Альбом 40 листов стоит 110 рублей, а набор кисточек — 200 рублей. Цена акварельных красок — 100 рублей, 12 фломастеров разного цвета — 267 рублей, а стакана-непроливайки — 41 рубль. Всего для занятий ИЗО школьнику надо купить товаров на 718 рублей.

Получается, что за канцелярию родителям нужно будет отдать почти 4,6 тысячи рублей.

Что в итоге?

Исходя из расчётов amic.ru, на сбор мальчиков школу нужно потратить 24,2 тысячи рублей, а девочки — 21,3 тысячи рублей. При этом общая сумма может быть как меньше, так и больше, в зависимости от магазина. Так, цена в специализированных отделах школьной формы будет выше, чем в масс-маркетах.

Школьники / Фото: amic.ru

Какие ещё могут быть расходы?

Кроме уже перечисленных, есть и дополнительные траты. К общей сумме можно прибавить деньги на цветы учителям (примерно две тысячи рублей). Если же весь класс скидывается на букет, то сумма будет значительно меньше.

Кроме того, есть расходы на питание (примерно две тысячи рублей в месяц) и на охрану (около тысячи рублей за год). Если у школьника нет стола для учёбы, полки для книг или компьютера, то всё это тоже придётся купить, и тогда цена подготовки ребёнка к школе будет куда больше.

Если у ребёнка нет полноценного рабочего места, его также придётся оборудовать. Так, настольную лампу можно купить примерно за тысячу рублей. На стол нужно будет постелить клеёнку, она стоит 262 рубля. Для ручек и карандашей понадобится органайзер. Его можно приобрести за 316 рублей. А тетради и альбомы лучше складывать в лоток для бумаг. Такой стоит примерно 500 рублей. Итого получается 1,5 тысячи рублей.

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