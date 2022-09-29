«Закончим до середины месяца». Алтайский вице-губернатор рассказал, когда край выполнит план по мобилизации

По состоянию на 29 сентября Алтайский край выполняет план по частичной мобилизации примерно на 60%. Об этом на сессии регионального Заксобрания рассказал зампредседателя краевого правительства Виталий Снесарь. По его словам, точные цифры мобилизованных он не имеет права называть, так как информация носит закрытый характер. Полностью план по отправке мобилизованных будет выполнен к середине октября.

В рамках заключительной части сессии руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Молотов задал вопрос вице-губернатору Виталию Снесарю о количественных показателях мобилизации. «Накануне военный комиссар Алтайского края рассказал, что в регионе планируется в рамках частичной мобилизации призвать 1% запасников. Сколько это в цифрах? И ещё: губернатор сообщил, что пока план по мобилизации регион выполнил примерно на 50%. Когда можно ожидать завершения этой процедуры», — уточнил эсер.

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Виталий Снесарь пояснил, что не имеет права разглашать конкретные цифры, но некоторые моменты всё же объяснил. По его словам, сегодня, 29 сентября, после отправки очередной партии мобилизованных со всего края, задание Минобороны будут выполнено примерно на 60%. «После этого последует небольшой перерыв, в целом же, думаю. с данным этапом мобилизации мы закончим до середины октября», — сообщил зампред правительства.

Напомним, накануне военный комиссар Алтайского края Марат Усманов выступил с обращением к жителям региона. Он объяснил, какие категории граждан подлежат мобилизации, об ошибках в рамках первой отправки и объяснил, почему они появляются.