На сколько подорожает сжиженный газ в Алтайском крае?

Стоимость сжиженного углеводородного газа вырастет в Алтайском крае с 1 июля, об этом информирует региональное управление по госрегулированию цен и тарифов. На сколько увеличатся затраты жителей региона при покупке голубого топлива, читайте в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

Недавно же поднимали тарифы, и что, опять?

На сжиженный газ тарифы последний раз меняли год назад, в июле 2021 года. А с 1 июля 2022 года сжиженный газ, реализуемый «Алтайкрайгазсервисом» населению для бытовых нужд, подорожает на 4,2-4,4%.

Напомним, на днях стало известно, что в Алтайском крае вырастут тарифы на электроэнергию. Максимальное повышение в размере 3,85% коснётся горожан, в чьих квартирах нет электроплит, а также владельцев гаражных кооперативов и погребов.

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Вопрос дня На сколько подорожает электроэнергия в Алтайском крае с 1 июля?

В процентах ничего не понятно, на сколько конкретно подорожает газ?

Сейчас стоимость газа в баллонах в Алтайском крае составляет 32,99 рубля за килограмм. С 1 июля тариф составит 34,37 руб/кг. Килограмм голубого топлива в баллонах с доставкой на дом будет обходиться потребителю уже не в 48,67 рубля, а 50,82.

Цена на топливо со склада вырастет с 39,62 до 41,30 рубля за кг, из групповых резервуарных установок — с 31,99 до 33,41 рубля.