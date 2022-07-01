Новые тарифы ЖКХ и защита должников. Что изменилось в жизни россиян с 1 июля 2022 года?

Середины лета многие россияне традиционно ждут с напряжением. Лето, жара и солнце — это, конечно, здорово, но и тарифы ЖКХ в июле растут ежегодно. Так случилось и в этот раз. Пожалуй, это главное изменение в российских законах во втором месяце лета.

Кроме того, в некоторых регионах предприниматели теперь смогут перейти на новый налоговый спецрежим. Должники получили защиту, чтобы приставы не оставили их без последней копейки. А экскурсоводов скоро заставят проходить обязательную аттестацию.

О главных изменениях, которые произошли в жизни россиян с 1 июля 2022 года, — в наших карточках.

Новые тарифы ЖКХ

Тарифы на «коммуналку», как и было задумано властями, увеличились с 1 июля. В среднем стоимость услуг ЖКХ по стране выросла на 3,2-6,5% — показатели отличаются в разных регионах.

В большинстве муниципалитетов Алтайского края тарифы увеличили на 6,2%. Но есть и населённые пункты, где цены подняли ещё выше: например, в Бийске услуги ЖКХ подорожали на 6,5%, а в Барнауле — на 6,7%.

Так, электричество для тех, у кого есть электроплиты, на Алтае подорожало на 14 копеек: с 3,67 рубля до 3,81 рубля за кВт·ч. Если электрической плиты нет, за свет придётся платить 4,68 руб/кВт·ч вместо прежних 4,5.

Единых тарифов на воду в Алтайском крае нет: цены в разных городах и сёлах отличаются. В Барнауле тариф на питьевую воду вырос с 23,09 рубля до 24,02 рубля за кубометр. Водоотведение подорожало на 79 копеек: с 20,05 рубля за куб. м до 20,84.

Горячая вода тоже подорожала. Цена складывается из тарифов на холодную воду и отопление. А за последнее, само собой, теперь тоже придётся платить больше. С 1 июля тариф проиндексировали на 6,6% — до 2241,44 рубля за гигакалорию.

Заметнее всего вырос тариф на вывоз мусора. В барнаульской зоне за один кубометр придётся платить 565,26 рубля. И это при том, что раньше тариф составлял 450,2 рубля. Соответственно, стоимость за «куб» выросла больше чем на сто рублей.

Подробнее о том, как подорожала «коммуналка» в Алтайском крае, читайте в материале amic.ru.

Экспериментальный налоговый режим

Новый налоговый режим для бизнеса появился в России. Правильно он называется «автоматизированная упрощённая система налогообложения» (АУСН). Идея в том, чтобы избавить предпринимателей от кучи бюрократических задач. Многие вещи система будет делать автоматически. Кроме того, тем, кто перейдёт на АУСН, не придётся платить страховые взносы.

Но пока это только эксперимент. Проводиться он будет в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. В других регионах этой системы пока не будет. Да и перейти на специальный налоговый режим смогут лишь малые предприниматели, которые зарегистрировали ИП после 1 июля 2022 года. Для всех остальных система пока недоступна.

Эксперимент будет длиться пять лет — до 31 декабря 2027 года. По его итогам власти решат, стоит ли распространять нововведение на всю страну.

Деньги должников защитят от взыскания

Должники с 1 июля получили дополнительную защиту от приставов. Теперь с их счетов не смогут снять всё до копейки — у человека обязательно должен остаться хотя бы прожиточный минимум. Изменение вполне логичное и давно напрашивалось, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Недопустимо за долги лишать человека средств к существованию», — прокомментировал он нововведение.

Даже если исполнительный документ уже передали в банк, снять «неприкасаемые» деньги будет невозможно. Чтобы «защититься», нужно самому написать заявление в свою кредитную организацию.

Кстати, прожиточный минимум на душу населения с 1 июня 2022 года составляет 13 919 рублей. Но это общероссийский показатель, который отличается от региона к региону. Например, в Алтайском крае прожиточный минимум — 12 388 рублей.

Виртуальные полисы ОМС

А вы сразу находите свой медицинский полис, когда собираетесь в поликлинику? Если нет, у нас для вас хорошие новости: теперь показывать в регистратуре полис не обязательно. С 1 июля документ стал виртуальным. Чтобы получить медпомощь по ОМС, достаточно предъявить паспорт (или свидетельство о рождении, если ещё нет 14 лет).

«Людям важно попасть к врачу и получить гарантированную бесплатную медпомощь без лишних бюрократических процедур. А всё, что касается расчётов и документооборота с медицинскими организациями, страховыми компаниями, — это забота государства, граждан от этого надо освободить», — прокомментировал изменение Вячеслав Володин.

Паспорт выдадут быстрее

Процедуру оформления паспорта ускорили в два раза с 1 июля. Напомним, раньше процесс занимал до десяти рабочих дней. Если же вы оформляли документ не по месту жительства, процедура могла затянуться до 30 дней.

Теперь срок един для всех — пять дней. За это время вам обязаны выдать новый паспорт. При этом совершенно неважно, по какой причине вы его получаете, — потеряли прежний или меняете старый. Выдать всё равно должны за пять дней.

Срок начинают отсчитывать с момента, когда вы передали в МВД все необходимые документы.

Обязательная аттестация для экскурсоводов

Экскурсоводами и гидами в России с 1 июля могут работать только граждане РФ. Единственное исключение — инструкторы-проводники, которые вместе с туристами прибыли из-за рубежа. Им работать можно.

А ещё для гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников вводят обязательную аттестацию. Что именно будут проверять у экзаменуемых и как часто нужно будет сдавать тесты, пока неизвестно.

Но в Госдуме уже подчеркнули, что за нарушение требований будет грозить административная ответственность.

Видимо, все подробности (и последствия) этого нововведения мы узнаем чуть позже.

О потребкредитах узнаем (почти) всё

Также с 1 июля для кредитных организация введут несколько обязательных требований. Касаются они правил оформления потребительского кредита. Полную стоимость займа нужно будет указывать с точностью до третьей цифры после запятой.

Если же речь идёт о вкладе, то на первой странице договора банк теперь обязан указать минимальную гарантированную ставку.

В Госдуме отметили, что нововведения должны сделать вкладчиков и заёмщиков более информированными. Человек сможет более трезво оценить, «потянет» ли он предложенные банком условия.