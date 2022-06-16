На сколько вырастет «коммуналка» в Алтайском крае с 1 июля 2022 года

Традиционно в середине года в Алтайском крае, как и в остальных российских регионах, индексируют тарифы на услуги ЖКХ. Уже с 1 июля нас ждёт увеличение платы за воду, свет, отопление, газ и вывоз мусора. Капремонт подорожал ещё в начале года и здесь до января 2023-го новой индексации не ожидается. Всё, что известно о новых тарифах, — читайте в материале amic.ru.

Указ о повышении тарифов в регионе ещё в декабре прошлого года подписал губернатор Виктор Томенко. В большинстве муниципалитетов они вырастут на 6,2%. На отдельных территориях «коммуналка» с середины лета подорожает ещё сильнее. Минимальный рост тарифов с июля ожидает рубцовчан — на 5%, больше всего услуги ЖКХ подорожают в Бийске — в среднем на 6,5% и Барнауле — на 6,7%.

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Отопление

С 1 июля отопление в Барнауле, Бийске и Рубцовске незначительно подорожает. В большинстве случаев жители заметят новые цены только в квитанциях за октябрь, когда повсеместно стартует отопительный сезон. В Барнауле цена для абонентов СГК (это примерно 84% потребителей города) повысится на 6,6%. В настоящий момент барнаульцы платят 2105,44 рубля за гигакалорию, с 1 июля тариф составит 2241,44 рубля (на 136 рублей больше).

В Бийске тариф с 1 июля увеличится на 7,3% (то есть на 135 рублей): до 1 982,11 рубля за «гигу». В Рубцовске он возрастёт на 4,3%. Там тепловая энергия будет стоить 2364,43 рубля за гигакалорию, или на 98 рублей больше, чем в первой половине года.

Вывоз ТКО

В настоящее время для жителей Барнаульской зоны установлен тариф за вывоз мусора в размере 450,2 рубля за куб. м. С 1 июля тариф вырастет до 565,26 рубля за «куб». При этом месячный норматив накопления ТКО для проживающих в квартире составляет 0,1209 куб. м, а для частного дома — 0,125 куб. м.

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Сейчас размер платы за вывоз мусора в Барнаульской зоне равен 54,43 рубля с человека в месяц для жителей квартир, а в частном секторе она чуть выше — 56,28 рубля. С 1 июля жители как многоквартирных домов, так и частного сектора станут платить почти на 14 рублей больше — 68,34 и 70,66 рубля соответственно.

В остальных зонах края тарифы с 1 июля будут такими:

Электроэнергия

Для жителей края, в чьих квартирах есть электроплиты, тариф с 1 июля вырастет на 14 копеек: с 3,67 руб/кВт·ч до 3,81 рубля. Те, в чьих квартирах нет электроплит, а также владельцы погребов и гаражных кооперативов со следующего месяца станут платит по 4,68 руб/кВт·ч вместо нынешних 4,5.

Сельское население, точно так же как и садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, тоже ждёт рост тарифов. Для них стоимость поднимется с 3,52 до 3,66 рубля/кВт·ч.

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Вода

В Барнауле тариф на водоотведение с 1 июля увеличится с 20,05 рубля за куб. м до 20,84. Питьевая вода также подорожает — с нынешних 23,09 рубля за куб. м до 24,02 рубля. Увеличится и плата за горячую воду. Напомним, она состоит из двух компонентов: собственно воды и подогрева. За воду горожане будут платить по тарифам Барнаульского водоканала — 24,02 рубля за «куб», а за подогрев — по 2241,44 рубля за гигакалорию (это цена тепловой энергии для «Барнаульской генерации»). То есть компоненты «вода» и «подогрев» синхронно подорожают.

Сжиженный газ

С 1 июля 2022 года цены на сжиженный газ в Алтайском крае вырастут от 4,2% до 4,44%. Так, сжиженный газ в баллонах без доставки подорожает с 32,99 рубля за кг до 34,37 рубля, с доставкой — от 48,67 до 50,82 рубля. Цена на топливо со склада вырастет с 39,62 до 41,3 рубля за кг, из групповых резервуарных установок — с 31,99 до 33,41 рубля.

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Капремонт

А вот взносы на капремонт многоквартирных домов до конца года останутся прежними, так как увеличение произошло на 6,2% ещё с января. Минимальный размер взноса теперь составляет от 5,96 до 7,31 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в зависимости от конструктивных и технических параметров дома.

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Меры поддержки

По Алтайскому краю минимальная плата за коммунальные услуги складывается в тех муниципалитетах, где отсутствует централизованное водоотведение и отопление, которые значительно влияют на суммарный платёж. И наоборот, более дорогой набор наблюдается на территориях с полным перечнем коммунальных услуг, который включает в себя холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, централизованное отопление, электроснабжение, газоснабжение, обращение с ТКО.

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Как отмечают в краевом управлении по госрегулированию цен и тарифов, «для потребителей отдельных ресурсоснабжающих организаций Барнаула и Рубцовска ограничение прироста платы за коммунальные услуги уровнем предельного индекса обеспечивается предоставлением органами местного самоуправления дополнительных мер соцподдержки граждан».

Так, в Барнауле компенсацию расходов на оплату ЖКУ на 1 июня 2022 года получали 1100 человек. Её размер имеет ограничение: по коммунальным услугам — не более 3700 рублей в месяц, по жилищным услугам — 3000 рублей.