О какой поддержке детей участников спецоперации объявил Путин на параде Победы?

О каких мерах поддержки детей участников спецоперации объявил Путин?

Для детей, чьи отцы принимают участие в спецоперации по защите Донбасса, создадут специальные льготные условия при поступлении в образовательные учреждения. Об этом Владимир Путин заявил в ходе своей речи на параде Победы.

«Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают всё, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей. Указ Президента об этом сегодня подписан», — объявил президент.

Несмотря на то, что Путин говорил о погибших участниках спецоперации, льготы, перечисленные в указе, касаются всех, кто защищает интересы страны на территории Украины и Донбасса.

Суть постановления главы государства в том, что для детей участников спецоперации в вузах создадут спецквоты, по которым они смогут получать бюджетные места.

С полным текстом постановления Путина можно ознакомиться здесь.