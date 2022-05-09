О какой поддержке детей участников спецоперации объявил Путин на параде Победы?
Для тех, чьи отцы участвуют в спецоперации, власти создадут особые условия поступления в вузы
Детям военных, которые участвуют в спецоперации на территории Донбасса и Украины, российские власти окажут дополнительную поддержку. Об этом объявил президент России Владимир Путин во время парада по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ уже подписан главой государства. Он касается условий поступления в вузы и училища для детей военных.
Рассказываем, какие льготы введут для детей участников спецоперации и кто сможет поступить в вуз без вступительных испытаний.
О каких мерах поддержки детей участников спецоперации объявил Путин?
Для детей, чьи отцы принимают участие в спецоперации по защите Донбасса, создадут специальные льготные условия при поступлении в образовательные учреждения. Об этом Владимир Путин заявил в ходе своей речи на параде Победы.
«Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают всё, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей. Указ Президента об этом сегодня подписан», — объявил президент.
Несмотря на то, что Путин говорил о погибших участниках спецоперации, льготы, перечисленные в указе, касаются всех, кто защищает интересы страны на территории Украины и Донбасса.
Суть постановления главы государства в том, что для детей участников спецоперации в вузах создадут спецквоты, по которым они смогут получать бюджетные места.
С полным текстом постановления Путина можно ознакомиться здесь.
Для каких детей введут льготы при поступлении в вузы?
Меры поддержки касаются не только семей военных. В указе перечислено несколько категорий участников спецоперации, чьи дети смогут получить льготы:
военнослужащие;
сотрудники федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба;
сотрудники федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
Важно: меры поддержки касаются детей всех участников спецоперации. В том числе и членов семей тех, кто погиб или получил ранения в ходе боевых действий.
Сколько бюджетных мест в образовательных учреждениях отдадут детям участников спецоперации?
Согласно постановлению, под специальные квоты в образовательных учреждениях отдадут по 10% общего объема контрольных цифр приема по каждой специальности и направлению подготовки.
Квоты будут обеспечивать за счет федерального бюджета. Но в указе также есть рекомендация для глав регионов, чтобы те оказывали дополнительную поддержку за счет местных бюджетов.
Как будут поступать в вузы дети участников спецоперации?
Для тех, чьи отцы принимали участие в специальной военной операции (за исключением погибших и раненых) образовательные учреждения будут самостоятельно проводить вступительные испытания.
При этом абитуриент должен получить подтверждающий документ в том ведомстве, где служил его отец.
Кто сможет поступить в образовательное учреждение без вступительных образований?
Без каких-любо вступительных испытаний смогут поступать дети военнослужащих и сотрудников, погибших или получивших увечье (ранение, травму, контузию) в результате спецоперации.
Впрочем, есть исключения. Если направление или специальность подразумевает дополнительные творческие или профессиональные испытания, абитуриентам придется их пройти.
Также дети погибших участников спецоперации смогут без вступительных испытаний поступать в военные училища. Это все учреждения со специальными наименованиями: «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус», «кадетский корпус», «казачий кадетский корпус».
Какие вузы будут принимать по спецквотам детей участников спецоперации?
Из документа следует, что набирать абитуриентов по спецквоте будут все образовательные учреждения, в которых предусмотрены бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета.
Когда начнут действовать льготные условия для детей военных?
Документ вступил в силу сразу после того, как его подписал президент. Из указа также следует, что профильным ведомствам дается месяц, чтобы разработать все необходимые рекомендации для образовательных учреждений.
Соответственно, действовать объявленные Путиным льготы начнут уже со следующего учебного года.