Переход в зиму. Синоптики рассказали, останется ли выпавший на Алтае снег лежать до весны

Снег, выпавший в Алтайском крае утром 9 ноября, уже вряд ли растает до весны. Об этом amic.ru рассказали в региональном Гидрометцентре. По данным синоптиков, всю ближайшую неделю низкие температуры сохранятся, а осадки будут только прибывать.

По ночам столбики термометров на этой неделе будут показывать от -2 до -7 градусов. В предгорных районах может похолодать до -13 градусов.

В дневное время тёплой погоды тоже ждать не стоит. Температура воздуха всю неделю будет колебаться от -3 до +2 градусов.

При этом почти каждый день недели ожидаются осадки в виде снега. А к концу недели над регионом будут проходить северные циклоны, из-за чего значительно усилится ветер. Так что на выходных автомобилистам нужно будет проявить осторожность.

Поэтому велика вероятность, что снежный покров в регионе устанавливается уже насовсем (вернее, до весны).

Впрочем, следующая неделя ещё порадует некоторые районы Алтайского края плюсовыми температурами. Так что в отдельных муниципалитетах снег, может быть, и растает. Но это будут, скорее, исключения: большинство территорий региона укутало снегом надолго.

В ЦГМС также подчеркнули, что переход на зиму в этом году случился в «нормативное время» — то есть примерно так же, как и обычно. Среднемноголетний период установления снежного покрова на Алтае — первая декада ноября.

Напомним, недавно также стало известно, что начало зимы в Сибири будет очень суровым. «Свободная пресса» со ссылкой на данные спутников сообщила, что в первой декаде декабря к нам придут морозы до -30...-35 градусов. Но в Гидрометцентре эту информацию комментировать не стали. Лишь отметили, что долгосрочные прогнозы очень часто не оправдываются. Предсказать погоду с высокой точностью можно лишь на несколько дней вперёд.