Пик шестой волны COVID-19 на Алтае ожидают в течение ближайшей недели

Пик заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае может наступить уже на этой неделе. Надежду на это в ходе пресс-конференции 5 сентября выразил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, уровень заболеваемости в регионе увеличивается уже больше шести недель. Если проводить аналогии с предыдущими волнами, рост должен остановиться в ближайшее время, объяснил глава Минздрава.

За прошедшую неделю в Алтайском крае заболели ковидом около четырёх тысяч человек, рассказала во время пресс-конференции замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина. По её словам, это на 67% больше, чем в предыдущую неделю.

Рост длится уже шесть недель, поэтому скоро должен прекратиться, объяснил Попов.

«Так было во время предыдущих волн, в том числе и во время пятой. Шесть недель роста, а затем выход на максимальные значения. Поэтому надеемся, что на нынешних цифрах мы зафиксируемся, и начнётся снижение темпов заболеваемости», — рассказал министр здравоохранения региона.

В Роспотребнадзоре сообщили, что пик заболеваемости ждут раньше, чем в прошлые годы. Обычно максимальных значений регион достигал в середине ноября, рассказала Ульяна Калинина.

«В 2020-м и 2021-м пик заболеваемости новой коронавирусной инфекции отмечался в середине ноября. Но этот год у нас характерен тем, что циркулирует штамм „омикрон“. Он отмечается высокой заразностью, а потому распространяется гораздо быстрее предыдущих штаммов. Поэтому и пик мы ожидаем несколько раньше», — пояснила специалист.

Впрочем, на этот счёт есть и другие мнения. Например, эпидемиолог Ирина Переладова в беседе с корреспондентом amic.ru высказала предположение, что рост заболеваемости может продлиться ещё не менее двух недель. По словам врача, шестая волна на Алтае началась в очень неудачный момент и пересеклась с началом учебного года. Из-за этого вспышка заболеваемости может стать затяжной, объяснила эксперт.