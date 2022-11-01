Почему Путин не подписал указ о завершении частичной мобилизации и ждать ли документа?

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что план по частичной мобилизации уже выполнен. 31 октября о завершении призыва из запаса заявил и президент Владимир Путин. Впрочем, никакого особого указа на этот счёт глава государства не подписал. Некоторые опасаются, что без официального документа слова властей не будут иметь силы.

Тем не менее уже и сам Владимир Путин рассказал о том, почему не выпустил никакого официального документа. О том, стоит ли ждать президентского указа о завершении частичной мобилизации, — в материале amic.ru.

Правда ли, что частичная мобилизация в России завершилась?

Да. Об этом уже заявили и Сергей Шойгу, и Владимир Путин. Причём министр обороны отчитался о выполнении мобилизационного задания ещё 28 октября.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено», — доложил он президенту.

А 31 октября и сам Путин объявил, что в истории с частичной мобилизации «поставлена точка».

«... Она точно завершена, точка поставлена», — сообщил президент России.

Почему Владимир Путин не подписал указ о завершении частичной мобилизации?

Сам Владимир Путин объяснил, что даже не задумывался, нужен ли отдельный указ о завершении.

«Министерство обороны предлагало начать частичную мобилизацию, а сейчас Минобороны предложило мобилизационные мероприятия завершить. Нужно ли объявлять указ, откровенно говоря, не знаю. Откровенно говоря, не задумывался над этим, я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять, что она завершена», — сказал он в ходе брифинга по итогам трёхсторонних переговоров в Сочи лидеров РФ, Азербайджана и Армении.

Тем не менее представители власти уже сообщили, что указ о завершении частичной мобилизации не требуется. Законом такого документа не предусмотрено, рассказал газете «Ведомости» источник в парламенте.

«Указа президента по этому поводу может и не быть. Законом „О мобилизации и мобилизационной подготовке“ не предусмотрено указа о завершении частичной мобилизации», — цитируют «Ведомости» собеседника.

Какой указ нужно подписать, чтобы частичная мобилизация официально завершилась?

По словам источника «Ведомостей», законом предусмотрен только указ о демобилизации, который действительно бы поставил официальную точку в частичной мобилизации.

То же самое сказал и депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

«Почему-то все требуют указа президента о завершении частичной мобилизации... Но его в принципе быть не может по той простой причине, что существует лишь два типа указов: первый — о мобилизации, а второй — о демобилизации», — цитирует чиновника «Царьград».

Почему президент не подписал указ о демобилизации?

Указ о демобилизации означает, что те, кого уже призвали из запаса, могут вернуться с военной службы домой. Очевидно, таких планов у российских властей нет. Поэтому и указа о демобилизации пока ждать не стоит.

Законно ли вручать повестки, если объявили о завершении мобилизации, но указа нет?

Юристы полагают, что законно. Поскольку действие указа о частичной мобилизации никто не отменял, то и вручать гражданам повестки никто не запрещает. Председатель Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин в беседе с pravda.ru предположил, что юридически мобилизация приостановлена, но не завершена.

«Мы можем говорить о приостановке мобилизации. Почему? Потому что среди прочего, согласно указу президента №647, военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту, продолжают проходить военную службу до момента окончания мобилизации», — рассказал он изданию.

Юрист Алексей Слепцов в беседе с DVHAB.ru также сообщил, что юридически повестки продолжают действовать, пока частичная мобилизация официально не завершилась.

«Они имеют силу, именно потому что официального приказа об отмене указа президента о начале частичной мобилизации нет, а значит, юридически военкоматы вправе выдавать повестки. Кроме того, решение этих вопросов президент передал в полномочия губернаторов», — цитирует его издание.

Тем не менее маловероятно, что на практике военкоматы продолжат рассылать повестки. По крайней мере, в Минобороны заявили, что такого не будет.

«Подготовка и вручение повесток прекращаются», — говорится в сообщении ведомства.

Может ли случиться так, что частичная мобилизация возобновится?

Точно об этом сказать нельзя. Но Сергей Шойгу заявил, что никаких новых мобилизационных заданий в регионы спускать не планируют.

По его словам, дальнейший донабор военнослужащих будут проводить только за счёт добровольцев и контрактников.

Когда ждать указа о демобилизации?

На этот вопрос также лаконично ответил депутат Госдумы Гурулёв.

«Указ о демобилизации будет тогда, когда мы победим и выполним все задачи», — заявил он журналистам.