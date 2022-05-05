Правда ли, что 9 мая в России объявят всеобщую мобилизацию?

В соцсетях всерьёз обсуждают возможное введение в России всеобщей мобилизации 9 мая. Такое решение в День Победы якобы может принять Владимир Путин. Причём впервые о таком варианте развития событий сообщили западные СМИ. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже прокомментировал эти слухи.

Рассказываем, введут ли 9 мая всеобщую мобилизацию в России и откуда взялась эта информация.

Правда ли, что в России 9 мая введут всеобщую мобилизацию? Нет. По крайней мере, Дмитрий Песков все эти слухи опровергает. Ни к каким подобным сообщениям прислушиваться не стоит, передаёт мнение кремлёвского пресс-секретаря РБК. «Это не правда, это чушь», — ответил Песков на вопрос журналистов. Были слухи и о том, что 9 мая Владимир Путин может официально объявить украинской стороне войну. Но и эти данные Дмитрий Песков назвал «чушью». По его словам, вероятность такого развития событий «никакова».

С чего СМИ вообще взяли, что всех россиян призовут к оружию? Об этом 3 мая сообщил американский телеканал CNN, ссылаясь на чиновников из США и других западных стран. В частности, издание процитировало министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который заявил, что не удивился бы, если бы в России объявили всеобщую мобилизацию. При этом сам Уоллес подчеркнул, что это лишь его мнение, но никаких конкретных данных у него нет. Соответственно, никакой точной информации о всеобщей мобилизации в России в материале CNN не было. Но по соцсетям публикация разошлась в усечённом виде, из-за чего каждый стал интерпретировать её по своему усмотрению. Отсюда и пошли слухи, что в России грядёт всеобщая мобилизация. Подчеркнём, что по факту оснований для них пока нет.

Почему датой мобилизации называют 9 мая? В той же публикации CNN приводятся слава пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса. Тот подчеркнул, что День Победы для России имеет важное символическое значение. Поэтому в стране могут использовать праздник, чтобы максимально сплотить россиян. Опять же, никаких фактов, что мобилизацию в России объявят 9 мая, в материале не приводится.

Кстати, при каких условиях в России могут объявить всеобщую мобилизацию? Такое решение может принять только президент России. Порядок введения мобилизации предусмотрен законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации. «В случаях агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооружённых конфликтов, направленных против Российской Федерации, [президент] объявляет общую или частичную мобилизацию с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе», — сказано в законе.

Кого могут мобилизовать для участия в боевых действиях? Мобилизации подлежат мужчины, которые находятся в запасе и не имеют отсрочки. При этом максимальный возраст, в котором россиянина могут мобилизовать, может отличаться в каждом случае. Всё зависит от звания «запасника»: Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы — до 50 лет. Младший, старший лейтенанты, лейтенант, капитан-лейтенант — до 55 лет. Все старшие и высшие офицеры — до 60 лет.

Кого не призывают к оружию? В первую очередь, мобилизации не подлежат россияне, у которых есть от неё бронь. Кроме того, от военного дела освобождаются следующие категории граждан: те, у кого есть непогашенная судимость за тяжкое преступление; те, кто признан временно не годным по состоянию здоровья; те, кто официально ухаживает за нуждающимися в этом родственниками; те, у кого на иждивении четверо или более детей младше 16 лет; мужчины, которые воспитывают детей без матери; те, у кого беременная жена со сроком не меньше 22 недель.

Кому дают бронь на время боевых действий? Бронь от мобилизации предусмотрена для тех мужчин, которые работают на важных стратегических предприятиях. Их оставляют в тылу, чтобы важные отрасли страны продолжали функционировать и в военное время. «Бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится в целях обеспечения на период мобилизации и на военное время деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций», — говорится в законе. Кому именно следует выдать бронь, решает Межведомственная комиссия по бронированию граждан ВС РФ и местные власти. Подробнее о том, кого мобилизуют, а кто может рассчитывать на бронь, читайте в рубрике «Вопрос-Ответ».