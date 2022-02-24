Могут ли призвать из запаса для участия в военных спецоперациях?

Ранним утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По словам президента, это вынужденная мера, чтобы защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также предупредить угрозу со стороны НАТО. Сразу после заявления главы государства российские войска начали демилитаризацию соседнего государства. А россияне заволновались, что в случае чего и их могут призвать для участия в спецоперации.

Рассказываем, кого могут отправить в зону боевых действий, а кто ни при каких условиях туда не попадёт.

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Политика Взрывы и хаос. Что происходит на Украине после решения Путина начать операцию в Донбассе

То, что происходит сейчас в Украине, — это война? Нет. Ни о какой войне речи не идёт. То, что сейчас происходит на территории Украины, — военная спецоперация, которую объявил Владимир Путин. Значит, и призвать меня на участие в боевых действиях никто не может? Если вы не состоите на службе в армии, то нет. Для того чтобы это стало возможным, в стране должна быть объявлена мобилизация. Так гласит закон “О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ”. Сейчас мобилизации в России нет. При каких условиях в России могут объявить мобилизацию? Решение об этом может принять только президент России. “В случаях агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооружённых конфликтов, направленных против Российской Федерации, [президент] объявляет общую или частичную мобилизацию с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе”, — сказано в законе. Кого могут мобилизовать для участия в боевых действиях? Призыву на службу в России подлежат все, кто находится в запасе и не имеет отсрочки. Важно также, какое звание указано в вашем военном билете. Для разных категорий “запасников” есть предельный возраст, по достижении которого в армию не призывают. Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы — до 50 лет. Младший, старший лейтенанты, лейтенант, капитан-лейтенант — до 55 лет. Все старшие и высшие офицеры — до 60 лет. Кого не призывают к оружию? Призыву на службу по мобилизации не подлежат россияне, у которых есть бронь. Кроме того, от военного дела освобождаются следующие категории граждан: те, у кого есть непогашенная судимость за тяжкое преступление; те, кто признан временно не годным по состоянию здоровья; те, кто официально ухаживает за нуждающимися в этом родственниками; те, у кого на иждивении четыре или более детей младше 16 лет; мужчины, которые воспитывают детей без матери; те, у кого беременная жена со сроком не меньше 22 недель. Кому дают бронь на время боевых действий? Бронь могут получить сотрудники различных сфер деятельности и предприятий, чтобы важные отрасли страны продолжали работать и в военное время. “Бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится в целях обеспечения на период мобилизации и на военное время деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций”, — говорится в законе. При этом на получение брони могут рассчитывать далеко не все. Кому она положена, решают Межведомственная комиссия по бронированию граждан ВС РФ и местные власти. Кому не положена бронь? Бронь во время военных действий не могут получить россияне, которые: находятся в запасе меньше пяти лет после прохождения службы в армии; не были в армии по призыву по какой-то причине и были зачислены в запас в 27 лет; имеют специальность водителя транспортного средства, предназначенного для работы в вооружённых силах; находятся в запасе в качестве участников спецподразделений. А срочника могут призвать для участия в боевых действиях? Теоретически — да. Но при этом обязательно, чтобы солдат прошёл четырёхмесячную подготовку перед отправкой в зону боевых действий. Впрочем, пока об участии солдат срочной службы в спецоперации в Донбассе не сообщается. Я слышал, что Путин недавно объявил о призыве из запаса Это не мобилизация, а военные сборы для россиян, которые находятся в запасе. Ничего экстраординарного в этом нет: подобные сборы проходят ежегодно. Например, в 2021 году их проводили в апреле. Подобные меры направлены на то, чтобы солдаты запаса были лучше подготовлены на экстренный случай. Но направить с военных сборов в бой никого не могут. Опять же, для этого требуется указ президента о мобилизации.