Могут ли призвать из запаса для участия в военных спецоперациях?

Рассказываем, что такое мобилизация и кто подлежит ей в России

24 февраля 2022, 12:46

Ранним утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По словам президента, это вынужденная мера, чтобы защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также предупредить угрозу со стороны НАТО. Сразу после заявления главы государства российские войска начали демилитаризацию соседнего государства. А россияне заволновались, что в случае чего и их могут призвать для участия в спецоперации.

Рассказываем, кого могут отправить в зону боевых действий, а кто ни при каких условиях туда не попадёт.

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  1. То, что происходит сейчас в Украине, — это война?

    Нет. Ни о какой войне речи не идёт. То, что сейчас происходит на территории Украины, — военная спецоперация, которую объявил Владимир Путин.

  2. Значит, и призвать меня на участие в боевых действиях никто не может?

    Если вы не состоите на службе в армии, то нет. Для того чтобы это стало возможным, в стране должна быть объявлена мобилизация. Так гласит закон “О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ”. Сейчас мобилизации в России нет.

  3. При каких условиях в России могут объявить мобилизацию?

    Решение об этом может принять только президент России.

    “В случаях агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооружённых конфликтов, направленных против Российской Федерации, [президент] объявляет общую или частичную мобилизацию с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе”, — сказано в законе.

  4. Кого могут мобилизовать для участия в боевых действиях?

    Призыву на службу в России подлежат все, кто находится в запасе и не имеет отсрочки.

    Важно также, какое звание указано в вашем военном билете. Для разных категорий “запасников” есть предельный возраст, по достижении которого в армию не призывают.

    Солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы — до 50 лет.
    Младший, старший лейтенанты, лейтенант, капитан-лейтенант — до 55 лет.
    Все старшие и высшие офицеры — до 60 лет.

  5. Кого не призывают к оружию?

    Призыву на службу по мобилизации не подлежат россияне, у которых есть бронь.

    Кроме того, от военного дела освобождаются следующие категории граждан:

    те, у кого есть непогашенная судимость за тяжкое преступление;
    те, кто признан временно не годным по состоянию здоровья;
    те, кто официально ухаживает за нуждающимися в этом родственниками;
    те, у кого на иждивении четыре или более детей младше 16 лет;
    мужчины, которые воспитывают детей без матери;
    те, у кого беременная жена со сроком не меньше 22 недель.

  6. Кому дают бронь на время боевых действий?

    Бронь могут получить сотрудники различных сфер деятельности и предприятий, чтобы важные отрасли страны продолжали работать и в военное время.

    “Бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится в целях обеспечения на период мобилизации и на военное время деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций”, — говорится в законе.

    При этом на получение брони могут рассчитывать далеко не все. Кому она положена, решают Межведомственная комиссия по бронированию граждан ВС РФ и местные власти.

  7. Кому не положена бронь?

    Бронь во время военных действий не могут получить россияне, которые:

    находятся в запасе меньше пяти лет после прохождения службы в армии;
    не были в армии по призыву по какой-то причине и были зачислены в запас в 27 лет;
    имеют специальность водителя транспортного средства, предназначенного для работы в вооружённых силах;
    находятся в запасе в качестве участников спецподразделений.

  8. А срочника могут призвать для участия в боевых действиях?

    Теоретически — да. Но при этом обязательно, чтобы солдат прошёл четырёхмесячную подготовку перед отправкой в зону боевых действий.

    Впрочем, пока об участии солдат срочной службы в спецоперации в Донбассе не сообщается.

  9. Я слышал, что Путин недавно объявил о призыве из запаса

    Это не мобилизация, а военные сборы для россиян, которые находятся в запасе. Ничего экстраординарного в этом нет: подобные сборы проходят ежегодно. Например, в 2021 году их проводили в апреле. Подобные меры направлены на то, чтобы солдаты запаса были лучше подготовлены на экстренный случай.

    Но направить с военных сборов в бой никого не могут. Опять же, для этого требуется указ президента о мобилизации.

Мобилизация Донбасса. Кого призывают к оружию и можно ли отказаться от военной службы?

Мобилизация Донбасса. Кого призывают к оружию и можно ли отказаться от военной службы?

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