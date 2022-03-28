«Россграм». Что это за соцсеть появится в России и сможет ли она заменить нам Instagram*?
Новую онлайн-площадку запускают 28 марта. Но пока не для всех
Сегодня, 28 марта, в России запускают новую социальную сеть «Россграм». Разработчики заявляют: платформа, «за которой будущее», станет полноценным аналогом Instagram*, который 21 марта признали в РФ экстремистским. Соцсеть придётся по душе не только обычным пользователям, но и бизнесу, уверяют создатели.
Впрочем, пока «Россграм» начнёт работать лишь для «партнёров» — СМИ, спонсоров, инвесторов и топовых блогеров.
Рассказываем, что из себя представляет «Россграм», когда в нём можно будет зарегистрироваться и станет ли он полноценной заменой Instagram*.
Что такое Rossgram?
«Россграм» — это новая соцсеть, о создании которой объявили после блокировки Instagram* в России. В качестве основателей проекта на сайте «Россграма» выступают два человека. Первый — digital-маркетолог Александр Зобов, который указан как «сокурсник Павла Дурова». Второй — предприниматель Кирилл Филимонов, создатель коммерческих и социальных молодёжных проектов, а также гендиректор ООО «Русская Италия».
На сайте Rossgram платформа так и заявлена: «российский аналог популярной сети». При этом указано, что серверы и дата-центр проекта будут расположены на территории РФ. Но разработки при этом будут использоваться международные, отмечают создатели.
Стоп, а что случилось с Instagram*?
Деятельность корпорации Meta Platforms**, которой принадлежит Instagram*, признана экстремистской на территории России. Подробнее о том, как так вышло, читайте в нашей рубрике «Вопрос-Ответ».
Зачем вообще нужно спешно искать замену Instagram*? Неужели мы без него не проживём?
Дело в том, что международная соцсеть была не только местом, где обычные пользователи делились фотографиями и видео.
За годы существования платформа стала инструментом для заработка: свою деятельность здесь вели многие топовые блогеры, предприниматели и онлайн-магазины. Instagram* был удобной и, что самое главное, невероятно эффективной рекламной площадкой. Более того, появились даже отдельные профессии, целиком заточенные на работу в Instagram*. После блокировки и признания соцсети экстремистской, люди, занятые в этой сфере, остались без источника дохода.
Что будет представлять из себя этот «Россграм»?
Точно этого никто пока не знает. Но из изображений, которые опубликованы на сайте Rossgram, очевидно: новая платформа во многом будет копировать Instagram*. О том, что внешнее сходство будет большим, говорят и сами разработчики.
«Rossgram — это новая социальная сеть с привычным и понятным интерфейсом, широкими возможностями и простыми условиями работы», — пишут создатели.
Больше о том, как будет выглядеть «Россграм», станет известно после его запуска.
Будут ли в новой соцсети возможности для предпринимателей?
Разработчики обещают, что да.
«В Rossgram предусмотрены все возможности для общения, бизнеса, ведения блога, публикации новостей или создания собственного проекта. Неважно, пишете ли вы друзьям или развиваете любимое дело — вам будет одинаково комфортно и привычно в этой среде», — говорится в сообщении на сайте соцсети.
Как именно будут работать продвижение, монетизация и прочие бизнес-инструменты в «Россграме», тоже станет известно в ближайшее время.
Когда в «Россграме» смогут регистрироваться обычные пользователи?
Точная дата неизвестна. 28 марта соцсеть начнёт работать для «партнёров» — известных блогеров, СМИ и предпринимателей. Очевидно, все остальные смогут зарегистрироваться позже, когда площадка будет полностью протестирована и готова к наплыву пользователей.
Ожидается, что это произойдёт в апреле.
Будет ли Rossgram работать на «айфонах»?
Да. По словам разработчиков, Rossgram можно будет установить как на Android, так и на iOS.
Сможет ли «Россграм» стать полноценной заменой Instagram* в России?
Единого мнения у экспертов нет. Например, некоторые блогеры и предприниматели всё же надеются, что площадка «выстрелит» и станет вполне рабочим и удобным инструментом для бизнеса. Таким мнением с журналистами Business FM поделилась основатель сети магазинов одежды Анастасия Базарова.
«Конечно, альтернатива некая, замещение Instagram*, конечно же, мною лично очень приветствуется, потому что уж лучше что-нибудь, чем совсем ничего. Просто нужно достаточно много времени для того, чтобы развить, всё это поставить на некие рельсы. Надеюсь, что получится, конечно», — цитирует её издание.
Впрочем, есть и скептики. Сомневается в успехе «Россграма» председатель совета Фонда развития цифровой экономики и экс-советник российского президента Герман Клименко. В беседе с Business FM он высказал опасения, что у разработчиков не хватит «железа», чтобы поддерживать работоспособность сети.
«Для того чтобы спрогнозировать будущее „Россграма“ в этом аспекте, нужно чётко понимать, какой запас у него мощностей, то есть это неожиданный фактор. Если мы сами раньше при запуске должны были оценивать в первую очередь качество продукта, то сейчас в первую очередь должны задаться вопросом, а есть ли железо. И я не уверен, что у „Россграма“ есть какой-то запас железа, достаточный, чтобы всё это переварить, если вдруг люди пойдут», — рассказал он BFM.
Но пока всё это — лишь домыслы и прогнозы. Получится ли у «Россграма» заместить своего западного прародителя, станет известно после широкомасштабного запуска.
*Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской в России, а потому запрещён на территории РФ.
**Meta — материнская компания Facebook, WhatsApp и Instagram. Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.