«Россграм». Что это за соцсеть появится в России и сможет ли она заменить нам Instagram*?

Сегодня, 28 марта, в России запускают новую социальную сеть «Россграм». Разработчики заявляют: платформа, «за которой будущее», станет полноценным аналогом Instagram*, который 21 марта признали в РФ экстремистским. Соцсеть придётся по душе не только обычным пользователям, но и бизнесу, уверяют создатели.

Впрочем, пока «Россграм» начнёт работать лишь для «партнёров» — СМИ, спонсоров, инвесторов и топовых блогеров.

Рассказываем, что из себя представляет «Россграм», когда в нём можно будет зарегистрироваться и станет ли он полноценной заменой Instagram*.

Что такое Rossgram? «Россграм» — это новая соцсеть, о создании которой объявили после блокировки Instagram* в России. В качестве основателей проекта на сайте «Россграма» выступают два человека. Первый — digital-маркетолог Александр Зобов, который указан как «сокурсник Павла Дурова». Второй — предприниматель Кирилл Филимонов, создатель коммерческих и социальных молодёжных проектов, а также гендиректор ООО «Русская Италия». На сайте Rossgram платформа так и заявлена: «российский аналог популярной сети». При этом указано, что серверы и дата-центр проекта будут расположены на территории РФ. Но разработки при этом будут использоваться международные, отмечают создатели.

Стоп, а что случилось с Instagram*? Деятельность корпорации Meta Platforms**, которой принадлежит Instagram*, признана экстремистской на территории России. Подробнее о том, как так вышло, читайте в нашей рубрике «Вопрос-Ответ».

Зачем вообще нужно спешно искать замену Instagram*? Неужели мы без него не проживём? Дело в том, что международная соцсеть была не только местом, где обычные пользователи делились фотографиями и видео. За годы существования платформа стала инструментом для заработка: свою деятельность здесь вели многие топовые блогеры, предприниматели и онлайн-магазины. Instagram* был удобной и, что самое главное, невероятно эффективной рекламной площадкой. Более того, появились даже отдельные профессии, целиком заточенные на работу в Instagram*. После блокировки и признания соцсети экстремистской, люди, занятые в этой сфере, остались без источника дохода.

Что будет представлять из себя этот «Россграм»? Точно этого никто пока не знает. Но из изображений, которые опубликованы на сайте Rossgram, очевидно: новая платформа во многом будет копировать Instagram*. О том, что внешнее сходство будет большим, говорят и сами разработчики. «Rossgram — это новая социальная сеть с привычным и понятным интерфейсом, широкими возможностями и простыми условиями работы», — пишут создатели. Больше о том, как будет выглядеть «Россграм», станет известно после его запуска.

Будут ли в новой соцсети возможности для предпринимателей? Разработчики обещают, что да. «В Rossgram предусмотрены все возможности для общения, бизнеса, ведения блога, публикации новостей или создания собственного проекта. Неважно, пишете ли вы друзьям или развиваете любимое дело — вам будет одинаково комфортно и привычно в этой среде», — говорится в сообщении на сайте соцсети. Как именно будут работать продвижение, монетизация и прочие бизнес-инструменты в «Россграме», тоже станет известно в ближайшее время.

Когда в «Россграме» смогут регистрироваться обычные пользователи? Точная дата неизвестна. 28 марта соцсеть начнёт работать для «партнёров» — известных блогеров, СМИ и предпринимателей. Очевидно, все остальные смогут зарегистрироваться позже, когда площадка будет полностью протестирована и готова к наплыву пользователей. Ожидается, что это произойдёт в апреле.

Будет ли Rossgram работать на «айфонах»? Да. По словам разработчиков, Rossgram можно будет установить как на Android, так и на iOS.