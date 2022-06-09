Семь минут восторга. Где и во сколько в Барнауле прогремит салют на День России?

В этом году на День России в Барнауле запланирована насыщенная праздничная программа, которая завершится салютом. Пройдёт он на набережной Оби. В других районах города фейерверков не будет. Организаторы обещают, что яркое зрелище над рекой стоимостью 800 тысяч рублей никого не оставит равнодушным.

Длительность красочного представления составит семь минут, сообщили amic.ru в пресс-службе городской администрации. Салют будут запускать с середины реки, с баржи, длина которой порядка 70 метров.

«Салюты над рекой всегда более красочные, потому что снаряды отражаются в воде, к тому же это более безопасно. Длина площадки позволит организовать запуск зарядов сразу с трёх точек, благодаря чему барнаульцы увидят более яркое и объёмное зрелище», — рассказал победитель аукциона, директор ООО «Салюты Алтая» Валерий Гудеменко.

Фронт стрельбы составит 65 метров, а высота фейерверка будет достигать 140 метров. Над Обью «распустятся» пионы, хризантемы, с высоты сорвутся вниз звёзды и несколько видов комет. Также среди зарядов — римские свечи, волны, мерцающие водопады, треск, пальмы и кроссеты. Будут использоваться, в том числе, и водные пиротехнические изделия, когда заряд падает на воду и разрывается.

Начало салюта запланировано на 22:30. С полной программой мероприятий на День России в Барнауле можно ознакомиться в нашем материале.