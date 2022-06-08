Как в Барнауле отметят День России в 2022 году?

12 июня в Барнауле пройдут празднования, посвящённые Дню России. По этому случаю в краевой столице запланированы многочисленные спортивные мероприятия и концерты, а завершится праздник зрелищным салютом, сообщает пресс-служба городской администрации. Рассказываем, куда можно сходить и что интересного увидеть, в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

Какие развлекательные программы можно увидеть 12 июня в Барнауле?

Если вы ранняя пташка, а не любитель подольше поспать в выходные, то можете попасть на концерт Барнаульского духового оркестра «Я люблю тебя, Россия!». Он начнётся в 10:00 на площади перед комплексом «Титов-Арена» (пр. Социалистический, 93) и продлится до 11:00. В это же время на площади Свободы можно будет увидеть развод дежурных караулов пожарно-спасательного гарнизона Барнаула.

Не обойдётся без песен и танцев в зоопарке «Лесная сказка» (ул. Энтузиастов, 12) и на площади у ДК «Южный (ул. Чайковского, 21). Одновременно в 12:00 здесь стартуют праздничные программы.

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Новости Барнаула Концерты и салют. В Барнауле представили праздничную программу на День России

В парке «Арлекино» тоже будет шумно и весело, а с 13 до 14 часов запланирован «тематический проект «Все мы — Россия». В это же время на Мало-Тобольской состоится праздничный концерт «Мы — будущее России». После его окончания, с 14:00 до 15:30, перед гостями и жителями краевой столицы будет выступать культурный центр ГУ МВД России. На этой же площадке состоится концертная (с 15:30 до 16:30) и молодёжная (с 16:00 до 19:00) программы.

Весь день в парке «Изумрудный» будут бесплатно показывать фильмы под открытым небом, также здесь организуют зоны развлечений.

А какие спортивные мероприятия состоятся в Барнауле на День России?

Если вы любитель хоккея, можете побывать на товарищеских матчах по хоккею с шайбой среди команд города Барнаула и Донецкой Народной Республики. Пройдут они в «Титов-Арене» (Социалистический, 9) с 11 до 16 часов.

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А если у вас есть мотоцикл, вы можете принять участие в мотопробеге «Zа Россию!». Отправной точкой в 12:00 станет площадь Советов, а завершится мероприятие у Парка спорта Алексея Смертина.

Куда можно сходить вечером в Барнауле на День России?

С 18 часов начнётся праздник на набережной Оби. Перед гостями и жителями краевой столицы выступят детский духовой оркестр «Ритм Бэнд», группа «Комната культуры» и пройдёт концертная программа «Россия — это мы». Программа мероприятий завершится концертом группы Владимира Кислова (21:00-22:30).

А салют будет?

Да, в этом году будет и салют. Запустят его на набережной Оби в 22:30.