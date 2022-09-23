Список призывников и повестки на постах ГИБДД. Какие фейки о частичной мобилизации «гуляют» в Сети?

После объявления в России частичной мобилизации соцсети заполонили самые различные сообщения о том, как она проходит. Минобороны и представители власти сразу предостерегли россиян о том, что среди потока информации много фейков.

Так, 22 сентября в Сети появился «список призывников», которым якобы стоит ждать повестки в ближайшее время. Кроме того, сообщалось, что сотрудники военкоматов будут дежурить на постах ГИБДД. Профильные ведомства уже опровергли эти и многие другие сообщения.

О том, какие фейки о частичной мобилизации распространяют в России и что на это отвечают власти, — в материале amic.ru.

«Список призывников»

22 сентября в различных Telegram-каналах широко растиражировали списки россиян, которых якобы призовут на службу в первую волну частичной мобилизации. В документе более 300 тысяч человек. База данных содержит ФИО, дату рождения, место жительства и номер паспорта каждого человека.

Как на самом деле?

В Минобороны практически сразу заявили, что это фейк. В Роскомнадзоре «Ъ» тоже подтвердили, что база данных ненастоящая. Там добавили, что подобные списки распространяют, чтобы посеять панику в российском обществе.



Издание также самостоятельно опросило экспертов в сфере кибербезопасности. Те подтвердили, что документ фейковый. По их мнению, это компиляция данных из различных утечек прошлых лет. Эксперты также отметили, что в базе данных много ошибок. Например, там встречаются и женские имена.



В общем, верить этой «утечке» не стоит. Все специалисты в один голос заявили, что это подделка.

Повестка на посту ГИБДД

Практически сразу после объявления частичной мобилизации различные СМИ сообщили, что сотрудники военкоматов начнут дежурить на постах ГИБДД. Якобы дорожные полицейские будут намеренно тормозить машины с мужчинами за рулём, проверять их документы и отправлять к комиссарам для вручения повестки.

Писали также, что на улицах городов будут дежурить мобильные группы, чтобы также «отлавливать» призывников. В соцсетях даже опубликовали скан документа, который якобы предписывает правоохранителям такой порядок работы.

Как на самом деле?



В МВД эту информацию опровергли. Ничего подобного не происходит, сообщили в ведомстве.



Эксперты также обратили внимание, что в опубликованном «документе» множество ошибок: и в оформлении, и пунктуационных. Таких постановлений в полиции просто не делают.

Мобилизуют миллион человек

Сергей Шойгу в своём обращении к россиянам сообщил, что в рамках частичной мобилизации на военную службу планируют призвать 300 тысяч человек. Но в опубликованном указе президента седьмой пункт (касается количества призывников) отмечен грифом «для служебного пользования».

Некоторые СМИ позднее сообщили «со ссылкой на собственные источники», что на самом деле указ предписывает призвать до миллиона человек.

Как на самом деле?



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сообщения о «миллионе призывников» — фейк.



«Это ложь», — сообщил Песков журналистам.

Мужчинам после объявления частичной мобилизации закрыли выезд за рубеж

Ещё до обращения Владимира Путина в Telegram-каналах стали распространять информацию, что мужчинам старше 18 лет запретят покидать страну.

Как на самом деле?



На данный момент это не так. Сайты авиакомпаний работают в штатном режиме, приобрести билет может любой желающий.



Никаких дополнительных ограничений на выезд из страны власти не вводили. Все мужчины, которые не получили повестку, могут пересечь границу, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.



«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне», — сообщила она 23 сентября.



Компания РЖД также сообщила, что никаких ограничений на продажу билетов нет. При покупке не нужно предъявлять никаких справок из военкомата.

На границах с Финляндией и Монголией скопились массовые очереди

Также в Сети разошлись сообщения о том, что россияне массово покидают страну на автомобилях. Из-за этого якобы скопилась огромная пробка на границе с Монголией. Многие Telegram-каналы информируют, что такая же ситуация и на российско-финской границе.

Как на самом деле?



Дмитрий Песков заявил, что это фейковые сообщения. Позднее «Известия» сообщили, что авторы новости использовали «для картинки» старые кадры. Издание пишет, что заторы на границе образуются летом, в разгар туристического сезона в Монголии.



Позднее информацию об огромных очередях на погранпереходе опровергли и в МИД Монголии. Погранохрана Финляндии также опровергла сообщения о пробках.



«Ситуация на границах Финляндии существенно не изменилась в связи с объявлением Россией мобилизации», — сообщило ведомство в соцсетях.

Повестка через «Госуслуги»

В день начала частичной мобилизации в соцсетях начали публиковать скриншоты, на которых повестка в военкомат якобы приходит через «Госуслуги».

Как на самом деле?



Это неправда. Такое в принципе невозможно. По закону повестки вручаются лично, при предъявлении призывником паспорта или водительского удостоверения.



То, что повестки будут рассылать через портал госуслуг, уже опровергли в Минцифры.



«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылать через „Госуслуги“, сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — заявили в ведомстве.