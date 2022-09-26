В каких российских регионах уже выполнили план по частичной мобилизации?
В некоторых субъектах РФ уже заявили, что заканчивают мобилизационные предприятия
В России уже есть регионы, которые выполнили план по частичной мобилизации граждан, сообщает Telegram-канал «Война с фейками» со ссылкой на источник в Минобороны. По данным канала, во всех субъектах РФ высокая явка резервистов. Кроме того, некоторые главы регионов тоже уже заявили, что у них план по частичной мобилизации выполнен.
О том, где уже выполнили план по частичной мобилизации и где заканчивают все призывные мероприятия, — в материале amic.ru.
Сколько регионов России уже выполнило план по частичной мобилизации?
В 11 российских регионах уже перевыполнили план по частичной мобилизации, рассказал источник в Минобороны Telegram-каналу «Война с фейками». По данным издания, таких показателей субъекты достигли благодаря добровольцам с боевым опытом, которые приходят в военкомат, не дожидаясь повестки.
Что это за регионы?
Что именно это за регионы, в сообщении не уточняется. Поэтому выводы можно делать лишь по заявлениям глав отдельных субъектов. Уже есть губернаторы, которые отчитались о выполненных планах.
Где главы регионов заявили о выполненном плане по частичной мобилизации?
Первым высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, регион перевыполнил план по частичной мобилизации «на 254%».
«Все кандидаты на службу прошли через военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, ещё до объявления частичной мобилизации», — сообщил он в своём Telegram-канале.
Вторым стал глава Крыма Сергей Аксёнов. О том, что план по частичной мобилизации в регионе выполнен, он сообщил 25 сентября.
«Крымчане-добровольцы, которые встали на защиту Отечества, заслуживают особой гордости и уважения», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».
Где пока больше не будут проводить мобилизационные мероприятия?
В Крыму. Там, по словам Аксёнова, все мобилизационные мероприятия на данный момент завершены.
«Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены», — написал он 25 сентября.
Другие регионы о том, что частичная мобилизация закончена, пока не сообщали.
Какой вообще есть план по частичной мобилизации в регионах страны?
Как поясняли ранее в Минобороны, никаких квот по регионам нет. Но при этом есть мобилизационное задание для каждого субъекта РФ. Зависит оно от того, сколько человек в крае, области или республике находится в запасе.
При этом конкретных цифр ведомство не сообщило.