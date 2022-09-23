С какими военными специальностями мобилизуют в первую очередь? Разъяснения Минобороны

В России с 21 сентября началась частичная мобилизация. Россиян, находящихся в запасе, призывают на военную службу. Впрочем, как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, мобилизации подлежат далеко не все. А позднее военное ведомство страны дало некоторые разъяснения о порядке призыва.

О том, с какими специальностями будут призывать в первую очередь и в каком порядке проходит мобилизация, — в материале amic.ru.

С какими воинскими учётными специальностями призывают на службу в первую очередь?

Основная потребность Минобороны — стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители. Именно об этих специальностях говорилось в выступлении.

Впрочем, это не означает, что запасники других специальностей в рамках частичной мобилизации не нужны. Но эти категории — главные.

Кстати, чтобы узнать, какая специальность зашифрована в военном билете, читайте материал amic.ru.

Есть ли порядок, в котором мобилизуют россиян?

Ни порядка, ни очерёдности призыва нет, уточнили в Минобороны. Просто тем запасникам, у которых есть нужные военно-учётные специальности, отдают приоритет.

В ведомстве также отметили, что мобилизуют граждан, исходя из штатной потребности воинских частей, которые будут скомплектованы.

Влияет ли наличие звания на мобилизацию?

Нет. В военкоматах в первую очередь смотрят на специальность, а не на звание, подчеркнули в Минобороны. Поэтому призывать могут запасников как из офицерского, так и из рядового и сержантского состава.

Имеет ли значение наличие боевого опыта?

Да. В Минобороны сообщили, что наличие боевого опыта — это основной фактор во время призыва из запаса.

Могут ли призывать на службу женщин при частичной мобилизации?

Могут, если у них есть необходимая специальность. В числе тех должностей, которые могут замещаться женщинами, в военном ведомстве назвали медработников. Но подчеркнули, что потребность в таких специалистах минимальная.

Есть ли в регионах квоты, сколько человек нужно призвать на службу?

Квоты для регионов не устанавливаются, подчеркнули в Минобороны. Но для каждого субъекта РФ есть мобилизационное задание. Количество мобилизуемых зависит от того, сколько человек состоит на военном учёте в комиссариатах региона.