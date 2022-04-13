Выгодно ли брать отпуск на майские праздники и в какие дни это лучше всего сделать?

В честь Дня Труда выходными будут 1, 2 и 3 мая. Кстати, поскольку 30 апреля в 2022 году выпадает на субботу, то фактически выходных будет четыре.

Всего нас ждёт семь праздничных дней: три — по случаю Первомая и четыре — по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Так что отдыхать мы будем всё-таки семь, а не десять дней.

Нет. Действительно, разговоры о том, что майские праздники могут продлить, были. Но это лишь предложение, с которым выступил депутат Госдумы Владислав Даванков . Некоторые коллеги поддержали его идею, но до соответствующего решения или постановления пока так и не дошло.

Хочу продлить себе майские праздники. Выгодно ли взять отпуск?

Многое зависит от того, где и на каких условиях вы работаете. Но для большинства россиян, которые работают на окладе по стандартной пятидневной системе, уходить в отпуск в мае не очень выгодно. Так считает директор юридической практики в компании SuperJob Александр Южалин. Он напомнил, что наличие в месяце нерабочих праздничных дней — не повод снижать заработную плату сотрудника. Сколько бы рабочих дней в месяце ни было, размер оклада останется тем же.

«К примеру, если работник получает оклад 30 000 руб., то отработав в мае 18 дней, а в июне — 21 день, он всё равно получит один и тот же оклад − 30 000 руб. Но стоимость одного рабочего дня в разные месяцы будет разной. Так, в нашем примере стоимость одного рабочего дня в мае будет 1666 руб. (30 000 / 18), а в июне — уже 1428 руб. (30 000 / 21). Для оценки „выгодности“ нужно сравнивать, сколько работник получил за время отпуска в этот период и сколько бы получил, продолжая работать в эти же даты», — пишет Южалин.

Эксперт отметил, что сотруднику, который уходит в отпуск, работодатель платит среднюю заработную плату. Южалин привёл пример сотрудника с окладом 30 тысяч рублей: для него средний дневной заработок составит 1023 рубля. И если сотрудник уйдёт в отпуск на пять дней, получит за них 5115 рублей отпускных. Но если он же откажется от отпуска и будет работать, то получит за каждый день по 1666 рублей — всего 8330 рублей. Упущенная выгода из-за отпуска составит более 3 тысяч рублей.

Впрочем, каждый случай индивидуален, отмечает Южалин. Многое зависит от структуры зарплаты и наличия различных премий. Для большинства же самыми выгодными для отпуска являются месяцы, где больше всего рабочих дней. В 2022 году это август (23 дня), а также сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня).

Самыми невыгодными же являются январь (уже прошёл) и май, в которых по 18 дней. Соответственно, в целом уходить в отпуск в мае — не очень хорошая идея.