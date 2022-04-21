За что задержали экс-замглавы Барнаула Юрия Еремеева и что ему грозит?

В Барнауле 20 апреля задержали Юрия Еремеева, который долгое время работал заместителем мэра города. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Со своей должности чиновник ушёл в конце 2021 года и ещё тогда сообщил, что у правоохранительных органов возникли к нему вопросы.

Следователи уже возбудили уголовное дело и определились с мерой пресечения для бывшего вице-мэра.

Рассказываем, чем Еремеев запомнился на своих постах, за что его задержали и что ему теперь грозит.

Кто такой Юрий Еремеев? Юрий Еремеев — барнаульский управленец, который известен по своей работе в городской администрации. Родился 31 января 1978 года в Барнауле. В 2002-м с отличием окончил АлтГПУ по специальности «технология машиностроения». Второе образование получил в 2007-м в БЮИ по специальности «юриспруденция». С 1998 по 2000 год Юрий Еремеев руководил Барнаульской городской общественной организацией независимого профсоюза студентов АлтГТУ. В 2000-2001 годах занимал пост председателя исполкома регионального отделения партии «Союз правых сил». После этого руководил краевой общественной организацией «Молодые патриоты Алтая», а ещё позднее работал главным специалистом в Союзе зернопереработчиков Алтая. В течение пяти лет, с 2003 по 2008 год, Юрий Еремеев был руководителем комитета по делам молодёжи администрации Барнаула. После этого чиновника назначили заместителем главы и руководителем аппарата в администрации Индустриального района. В 2010 году стал первым замглавы района. В 2013 году Еремеев возглавил Центральный район Барнаула. В 2017-м он также занял пост председателя организационно-контрольного комитета в городской мэрии. Следующее повышение получил в апреле 2018-го, став управделами администрации Барнаула. В марте 2020-го занял должность заместителя главы Барнаула. В конце 2021 года неожиданно уволился из администрации. Почему Еремеев ушёл с поста замглавы Барнаула? Еремеев не стал скрывать, что решение оставить должность вице-мэра принял из-за повышенного внимания со стороны правоохранительных органов. Об этом он сообщил у себя в соцсетях. «В данной ситуации важно, чтобы возникшие вопросы никак не ассоциировались с деятельностью прекрасной команды профессионалов администрации города и главой Барнаула. Именно поэтому, а не под какими-либо другими, надуманными кем-то поводами, я и принял это решение», — объяснил он свой уход. Отдельно Еремеев подчеркнул, что вопросы, которые возникли к нему у правоохранительных органов, никак не связаны с работой в мэрии. За что задержали экс-чиновника и в чём его подозревают? Юрия Еремеева подозревают в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе алтайского УФСБ, а затем подтвердили в краевом Следкоме. Следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»). При этом в сообщении СК отмечается, что преступление было совершено, когда Еремеев был главой Центрального района. «По данным следствия, не позднее 2016 года, состоя в должности главы администрации Центрального района города Барнаула, подозреваемый получил от гражданина взятку в виде оказания услуг по выполнению строительно-монтажных работ на принадлежащем ему земельном участке. Взятка предназначалась за назначение взяткодателя на руководящую должность в администрацию района», — говорится в сообщении Следственного комитета. Также в СК подчеркнули, что Еремеев уже дал признательные показания. Какую меру пресечения избрали для бывшего вице-мэра? Учитывая, что подозреваемый во всём признался, ему изберут меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, говорится в заявлении Следкома. Что грозит Юрию Еремееву? Пока точно сказать нельзя — расследование продолжается. Но по ч. 2 ст. 290 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, предусмотрено наказание в виде штрафа от двухсот тысяч до полутора миллиона рублей либо в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определённые должности до трёх лет. Кроме того, если вина подозреваемого доказана, по этой статье его могут лишить свободы сроком до шести лет. В каких скандалах ранее был замечен Еремеев? В 2019 году он стал одним из участников скандала, связанного с получением муниципальных квартир. Тогда местные СМИ сообщили, что городские чиновники, в числе которых был и Еремеев, получили жильё по договорам социального найма. В мэрии тогда признали, что их сотрудники действительно получали таким образом жильё. Закончилась история выселением Еремеева. Такое решение принял Алтайский краевой суд, удовлетворив иск комитета ЖКХ администрации Барнаула о расторжении договора социального найма.