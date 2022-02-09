"Живого места не было". Что известно о драке в Бийске, где боксер до смерти избил омоновца?

Ещё одна смертельная драка с участием боксёра произошла в Алтайском крае. В Бийске в результате потасовки в кафе скончался бывший сотрудник ОМОНа. Он пришёл в ресторан отметить день рождения жены, но в итоге ввязался в конфликт с мастером спорта по боксу. Мужчина получил несколько ударов, после чего впал в кому, а через десять дней скончался. Теперь спортсмен находится под стражей, а следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Рассказываем, что известно о смертельной драке в Бийске, её участниках и причинах конфликта.

Что случилось в бийском баре?

По данным алтайского Следкома, трагедия произошла вечером 21 января в одном из баров Бийска. Между мужчинами, отдыхавшими в тот день в заведении, возник малозначительный конфликт. Но разрешить его на словах не смогли. Тогда 32-летний бийчанин нанёс своему оппоненту несколько тяжёлых ударов. Мужчина упал и сильно ударился головой. Позднее телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с камеры наблюдения из кафе. На них видно, что к посетителю, спокойно сидящему за барной стойкой, подходит молодой человек. Завязывается ссора, они начинают толкаться, а затем один из них наносит другому несколько ударов. Мужчина падает и больше не шевелится. В тот же вечер пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали многочисленные травмы головы, была проведена экстренная операция. Но в сознание молодой человек так и не пришёл. 31 января он скончался.

Кого подозревают в смерти бывшего омоновца?

По данным РЕН ТВ, роковые удары нанёс Павел Мамешин — известный в регионе профессиональный боксёр. В последнее время он работал персональным тренером по ММА, пишет издание. Впрочем, официально эту информацию пока никто не подтвердил. Знакомых спортсмена новость о смертельной драке ошарашила. По их словам, он абсолютно неконфликтный человек. Наоборот, всегда был примером спокойствия, рассказал РЕН ТВ его тренер Евгений Шумилов. "Он был примером и среди одногруппников, и среди сборной команды, когда ехали на соревнования, он как бы внештатным капитаном был, он порядочный, спокойный парень был", — цитирует тренера телеканал.

Что известно о погибшем?

Мужчина ранее был сотрудником ОМОНа, пишет РЕН ТВ. В тот день он пришёл в ресторан отпраздновать день рождения супруги. Журналистам удалось пообщаться с его тётей. Своего племянника она назвала прекрасным человеком и не верит, что он мог быть зачинщиком драки. “Я даже не могу представить, чтобы он кого-то тронул или кого-то бил. Его жене в этот день исполнилось 25 лет, и они пошли в кафе посидеть. Чтобы он дрался – этого не может быть”, — рассказала женщина. По её словам, на похороны пришло около 200 человек, 50 из которых — сослуживцы. Женщина также сообщила, что следы “зверского” избиения были хорошо видны. “Он до такой степени был избит, что даже не приходил в себя. У него живого места не было. Он в гробу лежал — всё лицо синее. Это звери. Дерутся парни, всякое бывает, но не до смерти же”, — цитирует её телеканал.

Из-за чего вообще произошёл конфликт?

Этого точно никто не знает. По словам очевидцев, ссора возникла буквально “на пустом месте”. Известно только, что Мамешин по результатом медицинского освидетельствования оказался трезв. А один из свидетелей рассказал “КП Барнаул”, что зачинщиком драки был погибший омоновец. “Они пришли в бар, этот парень, который впоследствии скончался, вёл себя вызывающе, смотрел в упор, не отводя взгляд. Бармена просили сделать ему замечание, он его корректно попросил перестать провоцировать конфликт, но потерпевший его не послушал. Его также пыталась увести за столик девушка, которая была рядом с ним, он оттолкнул её и пошёл к Мамешину”, — цитирует издание собеседника. Впрочем, тётя погибшего считает, что всё было не так. Она уверена, что её племянника избивали несколько человек, а боксёр лишь взял вину на себя. "У них, говорят, один берёт всё на себя из четверых. Он говорит, что только он его бил. Понятно, что четверым-то больше дадут. Пока он был живой, говорили, что от 6 до 7 лет им грозит. Но он умер”, — цитирует женщину РЕН ТВ.

Как полиция нашла подозреваемого?

Он сам пришёл в отделение полиции, после того как узнал о гибели своего оппонента. При этом Мамешин сообщил правоохранителям, что удары наносил в целях самообороны. 2 февраля суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу.