Восемь человек погибли в массовом ДТП под Рязанью

Еще 13 получили травмы

18 июня 2024, 15:00, ИА Амител

ДТП в Рязанской области / Фото: t.me/prokrzn

Восемь человек погибли и 13 пострадали при столкновении четырех автомобилей в Рязанской области, пишет "360".

ДТП случилось 18 июня в Шиловском районе на трассе М5 "Урал". Как отмечает SHOT, причиной аварии стал выезд автобуса на встречку. Помимо него, участниками происшествия стали Land Rover и два грузовика.

"В результате ДТП пострадал 21 гражданин, из них 8 погибли на месте ДТП, 13 госпитализированы с различными травмами в медицинское учреждение, в том числе трое несовершеннолетних", – рассказали в прокуратуре региона.

Ведомство уже организовало проверку, а следователи возбудили уголовное дело.