Восемь человек пострадали от детонации дрона в Ростовской области

Беспилотник сдетонировал после падения, когда рядом с ним выполняли следственные действия

05 апреля 2024, 18:08, ИА Амител

Беспилотник самолетного типа / Фото: кадр из видео

На месте падения беспилотника возле аэродрома в Морозовском районе Ростовской области произошел взрыв. Как рассказал губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале, пострадали восемь человек.

Инцидент произошел около 12:00 мск (16:00 по времени Барнаула). Дрон сдетонировал после падения, когда рядом с ним выполняли следственные действия. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Голубев добавил, что в Морозовск направили дополнительные бригады врачей. Следственные действия по выяснению обстоятельств происшествия уточняются.