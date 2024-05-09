Восемь человек пострадали при утреннем обстреле Белгорода украинскими войсками

Среди пострадавших — 11-летняя девочка

09 мая 2024, 10:18, ИА Амител

Последствия обстрела Белгорода 9 мая / Фото: соцсети

Восемь человек, в том числе один ребенок, пострадали в результате воздушной атаки Вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский район. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По информации главы региона, четыре человека получили осколочные ранения различных частей тела – их доставили в больницу. У 11-летней девочки обнаружили ранение левой стопы. Ее также госпитализировали. Еще троим пострадавшим оказали помощь на месте.

"В результате воздушной атаки ВСУ есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили", – добавил Гладков. Напомним, что за минувшую ночь ракетную опасность в Белгороде и Белгородском районе объявляли три раза. Утром СМИ сообщили о взрывах в городе.