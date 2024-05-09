ВСУ обстреляли Белгород, в двух районах города пожар

За минувшую ночь в городе трижды объявляли предупреждение о ракетной опасности

09 мая 2024, 08:45, ИА Амител

Белгород после обстрела / Фото: сообщество "Белгород это интересно"

Белгород попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей, в двух районах города виден пожар.

По их словам, горят несколько автомобилей. Кроме того, оказались выбиты стекла в квартирах жилой многоэтажки. Официальной информации о пострадавших нет.

Отметим, что за минувшую ночь в Белгороде и Белгородском районе трижды объявляли сигнал ракетной опасности. В последний раз предупреждение передали в 04:00 мск – незадолго до сообщений о взрывах.